魏浚笙《膠戰S3》玩遊戲出賣兄弟 Jeffrey內疚落淚 向岑珈其道歉

【晴報專訊】ViuTV《膠戰S3》前晚播出一集，魏浚笙（Jeffrey）投入玩遊戲，事後卻心情低落。原來Jeffrey遊玩戲時出賣岑珈其，因內疚而一度落淚，要珈其反過來安慰他。

Jeffrey事後內疚到喊，大滴淚水在面上。（電視截圖）

前晚《膠戰S3》第三集，除了「6膠」外，請來P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、何洛瑤（Sica）、許寶恆（Alice）和楊安妮（Win Win）做嘉賓。其中一個遊戲是玩「捉迷藏」，魏浚笙與岑珈其約定互不侵犯，珈其許下承諾︰「我殺你就唔係兄弟。」珈其果然守信用，在兩次大好機會下，都選擇放過Jeffrey，但最後卻遭Jeffrey攻擊而輸了。

阿正把這一幕拍低，看得出Jeffrey很傷心。（電視截圖）

珈其和Jeffrey玩「捉迷藏」狹路相逢，珈其守承諾沒有攻擊對方。（電視截圖）

5膠齊安慰

雖然Jeffrey一隊勝出，但卻因出賣珈其而心情低落，反要珈其安慰︰「唔使sorry，無嘢呀，你要記住玩嘅過程，嗰刻我哋投入係啱，我哋係好兄弟。」Jeffrey內疚得流下淚來。事後，Jeffrey在IG出post，留言表示很珍惜6膠的關係︰「願《膠戰》一世情不變，因為好在乎，所以好內疚。」6膠中的呂爵安（Edan）、徐浩昌（肥腸）、劉沛衡（Hillary）及黃正宜（阿正）紛紛留言安慰他。不少網民留言讚Jeffrey單純，「6膠感情好好、好有愛」、「喊都可以咁靚仔」、「真係好可愛」等。





Jeffrey為行李廂品牌擔任代言，早前遠赴法國拍攝廣告。