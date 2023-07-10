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10/07/2023

伍富橋娶億萬富家女惹閒言 無懼被笑駙馬照放閃︰太太同我共患難

#伍富橋 #梁兆楹 #億萬駙馬 #很多很多份之一
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　　【晴報專訊】伍富橋（Alvin）去年跟拍拖半年的梁兆楹（Shirley）結婚，由於女方家底豐厚，Alvin從此背負「億萬駙馬」之名。雖然被網民嘲諷「食軟飯」，但Alvin沒有介懷，照樣跟太太恩愛放閃。Alvin早前為太太送上新歌《很多很多份之一》，他大爆老婆非但沒有感動，更反嘲他多年來在演藝圈發展平平，全因「太chok」所致，「我就係鍾意太太大癲大肺，將我最真實一面現晒形！」

 

 

Alvin與Shirley拍拖半年閃婚，不獲外界睇好，反而令他們愛得更堅定。（IG圖片）

 

　　伍富橋相隔多時再出新歌，獲公司全力支持，更由他發辦找來Cousin Fung、Edward Chan及林若寧合作，可惜一直想不出歌曲的主題。由於疫情關係，出歌計劃拖足兩年，期間Alvin遇上女友梁兆楹，更火速閃婚，這首歌正好為二人的結合做個紀念。歌迷大讚《很多很多份之一》夠浪漫，不過Alvin笑言自己跟太太的相處絕對非一般，「太太表面上好剛強咁話無（感動），但我覺得佢心入面點都有啲，我明白在心中！反而有傳媒問太太，佢話我鍾意唱歌，無論如何都會支持我，呢一句反而感動番我。」

 

Alvin感激太太家人的體諒，承諾做個好女婿及好老公報答。（IG圖片）

 

覓另一半不能只求外表

 

　　拍拖半年就閃婚，外間對二人感情有不少問號，Alvin跟Shirley卻沒有半點遲疑。「我同佢拍拖無耐，就認定佢係結婚對象，有晚傾開，大家就同意結婚，我覺得就好似林志玲咁講，佢嫁咗畀愛情，而結婚喺最愛嘅時候做，大家都有呢個想法，我哋都覺得係結婚之後先至拍拖，依家好舒服、好開心。」

 

　　Alvin認為，選擇另一半共度下半生，不能夠只追求外表，「（另一半）樣靚、身形正，嘻嘻哈哈就過一天？呢啲好表面，喺太太身上，我感受到佢陪伴我成長，同我一齊共患難。佢性格大癲大肺，有時我辛苦工作返到屋企，一見到佢情緒已經減半，而且佢會同我分析啲唔開心嘅事，比我成熟好多。」由於Shirley家底豐厚，Alvin被網民形容為「億萬駙馬」，他自言沒有被打擊，反而認為身為公眾人物就有心理準備，從沒想過標籤這回事。「最重要係我同太太活得開心，當然我都擔心太太屋企人，佢哋係圈外人，無需要面對呢啲壓力，某程度上對佢哋唔住，好彩佢哋好明白同體諒，所以將來我要更加錫佢哋個女同呢個屋企，做個好女婿補償佢哋！」

 

望上天眷顧迎來下一代

 

　　對於仍有不少歌迷支持，Alvin非常感恩，但他明白不能單靠幕前工作支撑生活，所以在疫情期間開設健身室，兼任健身教練。「幕前工作搵唔搵到食？唔使我講都知啦！當然追夢都要向現實低頭，結咗婚就要為家庭負責，身為男人、身為人哋嘅丈夫同女婿，唔可以咁自私，淨係諗自己夢想。我唔係只埋怨懷才不遇就齋坐，我會嘗試去其他網上平台唱歌，呢排我同太太拍快閃vlog都幾受歡迎，我老婆笑我過去幾年咁失敗，就係因為我太chok！反而結婚之後，佢成日拍我戇居嘅一面，大家好接受。」

 

開設健身室的Alvin沒有放棄唱歌夢，最近為新劇《靈戲逼人》唱主題曲《和你有些》。（IG圖片）

 

　　Alvin自認十分幸運遇到好太太，他不會將人生只放在夢想之上，最重要生活得開心，現時有自己的生意、家庭，已經非常滿足，同時希望上天眷顧，為他們帶來下一代，「我好想生女呀！不過我知愈緊張就愈無，所以隨緣啦，如果有埋小朋友，就真係好滿足。」

 

太太Shirley經常拍下Alvin戇居一面，歌迷十分受落。（IG截圖）

轉載自: 晴報

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