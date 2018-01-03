《經濟通通訊社３日專訊》港元一個月拆息連跌４個交易日，據財資市場公會數據顯示，港
元一個月拆息報１﹒１２厘，跌７點子，創２００９年１月以來最大跌幅。
至於隔夜拆息報０﹒４４厘，跌２３點子；一周拆息報０﹒７６厘，跌９點子；３個月拆息
亦跌０﹒３點子，報１﹒３厘。
港匯最新報７﹒８１７６，輕微轉弱０﹒０３％。（ｃｈ）
03/01/2018 12:07
【本港經濟】港元一個月拆息跌至１﹒１２厘，創九年來最大跌幅
《經濟通通訊社３日專訊》港元一個月拆息連跌４個交易日，據財資市場公會數據顯示，港
元一個月拆息報１﹒１２厘，跌７點子，創２００９年１月以來最大跌幅。
至於隔夜拆息報０﹒４４厘，跌２３點子；一周拆息報０﹒７６厘，跌９點子；３個月拆息
亦跌０﹒３點子，報１﹒３厘。
港匯最新報７﹒８１７６，輕微轉弱０﹒０３％。（ｃｈ）
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