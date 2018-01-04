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即市新聞

04/01/2018 12:45

《午市前瞻》市況偏穩Ａ股表現回暖，港股短線有望上試３１０００

　　《經濟通通訊社４日專訊》美股昨日（３日）再度破頂，標指更首次突破２７００點關口收
市。港股ＡＤＲ則跟隨外圍造好，升１８７點，夜期升１０６點，高水１６０點，故港股今早高
開１３０點或０﹒４３％，國指則高開５４點或０﹒４５％，報１２１４３點。石油股、騰訊
（００７００）及九倉（００００４）造好，港股午收時升１３８點或０﹒４５％，報
３０６９９點。主板成交６６７﹒５１億元。
　　國指方面，午漲０﹒８７％或１０５點，報１２１９４點。滬指升０﹒４１％或１３點，報
３３８２點。

＊騰訊音樂擬美國上市，石油股表現冠藍籌＊

　　騰訊旗下騰訊音樂今年料賺３８億元，並擬年內美國上市，騰訊今早漲１﹒６１％，報
４２９元，盤中高見４２９﹒４元，迫近４３０元水平。
　　今早升幅最大藍籌首三位均被石油股佔據，油價創逾兩年半高，中石油（００８５７）、中
石化（００３８６）分別升３﹒８２％及３﹒７３％，報５﹒７１元、６﹒１２元。中海油
（００８８３）亦飆３﹒２７％，報１２元，盤中一度創近三年高１２﹒１４元。
　　九倉漲３﹒２％，報２９﹒０５元，盤中高見２９﹒３５元創１個月新高，暫為半日升幅第
４大藍籌。
　　另外，舜宇（０２３８２）遭法巴削目標，半日滑落０﹒９１％，報１０８﹒５元。瑞聲
（０２０１８）微升０﹒３３％，報１５３元。

＊華虹配股引國家隊大漲，國航創逾七年高＊

　　華虹（０１３４７）折讓配股予國家集成電路，股價愈升愈有，飆１０﹒４８％，報
１７﹒５元，盤中高見１９﹒２元創上市新高，升幅高達近兩成。同業中芯國際（００９８１）
亦漲３﹒０４％，報１２﹒９元。而早前購入中芯的紫光（００３６５）亦飆升１９﹒８６％，
報５﹒１９元。
　　國航（００７５３）盤中曾見１０﹒０２元創逾七年高，但之後倒跌１﹒８１％，
報９﹒７８元。東航（００６７０）跌０﹒３３％，報５﹒９８元。
　　碧桂園（０２００７）遭匯證續予減持，半日逆市挫２﹒３８％，報１５﹒６元。萬科
（０２２０２）則升１﹒６１％，報３４﹒７元。

＊陳錦興：重磅內房可繼續看好，中資券商上升動力不強＊

　　英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，港股自２０１８年開局以來表現強勢
，大市仍能維持在上升軌道上，反映目前市況偏穩。加上石油股見追落後，重磅股亦見有不少資
金流入，全球經濟持續錄得穩定增長，Ａ股表現見回暖，有助港股短線挑戰３１０００點，而今
年首季更有望突破２００７年高位，即３１９５８點。不過，投資者仍要留意後市會出現超買情
況，繼而出現技術性調整，暫以１０天線（２９８５９點）作支持。
　　板塊方面，內房股近期升勢不俗，雖然早前中央指出，今年會繼續實行或加強調控政策，但
市場早已有心理準備，料有關政策消息出台後，不至於會令內房股出現大幅回調。另外，重磅內
房基本面不差，萬科去年累計銷售額增長逾四成半，故相關股份表現仍值得看好，料走勢會以上
升及調整梅花間竹出現。
　　另外，Ａ股今年開局亦不俗，滬深兩市近日成交亦錄得５０００億元人民幣以上，中資券商
股去年表現跑輸不少中資金融股，有望借勢炒落後。不過，對比２０１５年時高峰成交，Ａ股現
時成交及兩融餘額仍相差甚遠，預期中資券商股上升動力不算很強，大幅炒上的機會不大。
（ｆｆ、ｔｔ）

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