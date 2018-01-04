《經濟通通訊社４日專訊》阿里雲在電郵新聞稿指出，該公司計劃在１月１２日凌晨１點更
新系統，以處理潛在的晶片安全問題，大多數客戶不會受到升級的影響。
同時，騰訊（００７００）亦在其網站論壇稱，該公司正與英特爾合作解決晶片安全問題。
英特爾和微軟等全球最大的晶片製造商和軟體公司正在修補安全漏洞問題，以免電腦和智慧
手機容易受到駭客攻擊，以及性能下降。據報，英特爾下周將發布大規模軟體及韌體更新服務。
（ｃｌ）
04/01/2018 13:23
《中國要聞》阿里巴巴與騰訊正致力修補全球晶片安全漏洞問題
《經濟通通訊社４日專訊》阿里雲在電郵新聞稿指出，該公司計劃在１月１２日凌晨１點更
新系統，以處理潛在的晶片安全問題，大多數客戶不會受到升級的影響。
同時，騰訊（００７００）亦在其網站論壇稱，該公司正與英特爾合作解決晶片安全問題。
英特爾和微軟等全球最大的晶片製造商和軟體公司正在修補安全漏洞問題，以免電腦和智慧
手機容易受到駭客攻擊，以及性能下降。據報，英特爾下周將發布大規模軟體及韌體更新服務。
（ｃｌ）
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