《午市前瞻》美元走弱有利港股造好，突破三萬一可望企穩

《經濟通通訊社９日專訊》港股ＡＤＲ造好，升１３８點，報３１０３８點。港股早市高開

３３點報３０９３３點，再創逾十年新高，其後隨騰訊（００７００）、港交所（００３８８）

、平保（０２３１８）等大價藍籌股顯著造好，刺激港股升幅擴至１５７點至３１０５６，進一

步邁向２００７年１０月之３１９５８歷史高位。港股最終半日漲１１４點或０﹒３７％，報

３１０１４。主板成交７５１﹒５６億元。

國指漲０﹒３２％或３９點，報１２２７４點。滬指升０﹒０８％或２點，報３４１２點。



＊金沙暫冠藍籌升近４％，騰訊高見４４６﹒４元破頂＊



林鄭邀阿里來港上市，港交所抽升２﹒６７％，報２６９元，盤中高見２７０元，創自

２０１５年７月新高，為第二表現佳藍籌。

騰訊最新獲富國將目標價由４７０元升至５１０元，評級維持優於大市，午漲１﹒３２％，

報４４４﹒４元，盤中高見４４６﹒４元破頂。

中保監推人身險保單貼現試點，內險股走高，平保急升２﹒３７％，報８４﹒２元；中國太

平（００９６６）漲２﹒５９％，報３１﹒７元；國壽（０２６２８）漲１﹒６４％，報

２４﹒７５元。

吉利（００１７５）去年總銷量增長超過六成，午跌２﹒５２％，報２７﹒０５元；比亞迪

（０１２１１）則微升０﹒７１％，報７０﹒６元。

賭股造好，金沙（０１９２８）日前獲花旗升目標價，由４６元升至５０元，並予「買入」

評級，午漲３﹒５１％，報４１﹒３元，暫表現最佳藍籌股；銀娛（０００２７）漲

２﹒２５％，報６１﹒４元。

恆安國際（０１０４４）挫３﹒４３％，報８１﹒６元，暫表現最差恆指成分股。



＊惠理發盈喜急升逾１１％，飛尚非金屬倒跌近２％＊



惠理（００８０６）發盈喜，預料年度利潤大增擬派特息，同時該股獲大和調升目標價至

１０元，予「優於大市」評級，並有機會派特別息，午升１１﹒２９％，報９﹒４６元。

中生製藥（０１１７７）獲瑞信續予「優於大市」評級，以及目標價１３﹒１９元，午漲

６﹒５２％，報１５﹒０２元。

和諧汽車（０３８３６）「拜騰」首款電動ＳＵＶ於美國展覽成功亮相，午跌１﹒０１％，

報５﹒８７元。

飛尚非金屬（０８３３１）昨日（８日）遭洗倉原因不明，今早曾反彈逾１９％，惟午收倒

跌１﹒９２％，報０﹒５１元。



＊港交所：港交所短期上望２８０元，騰訊宜待整固再買入＊



時富資產管理董事總經理姚浩然向《經濟通通訊社》表示，港交所今日急升至２７０元水平

，但他認為該股要重上２０１５年５月高位２９８﹒６５元仍需較長時間，現時港股成交量相對

仍然偏低；但短期內港交所仍有上升動力，包括同股不同權等利好因素，料這一次升勢可上望

２７０至２８０元，除非恆指跌穿十天線（目前約３０３５３）或３０２００關口的警戒線，否

則不應急於獲利回吐。

另外，港股今天突破３１０００關口，姚浩然認為在美元走弱下，資金繼續流向新興市場，

除本港市場外，南韓股市表現亦走強，加上現時恆指距離歷史高位３１９５８點仍有一段距離，

因此投資者不用過分擔心恆指爆破，相信新興市場表現依然活躍，預料下一步大市主要由企業業

績表現或展望所推動。

重磅股騰訊今日再創歷史高位升破４４５元，姚浩然認為美股近日表現不錯，帶動本港科技

股表現，加上他預料恆指公司優化國企指數將於２月正式公布詳情，騰訊入選呼聲高，一旦正式

獲納入或再推高股價。惟他不建議未持騰訊的投資者以現價買入，除非只作短線炒作，畢竟騰訊

股價累升不少，建議投資者於出現整固時才買入。（ｇｖ、ｇｌ）

