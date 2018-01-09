匯豐：港股今年有單位數升幅，看法「中性」，惟首季波動較大

《經濟通通訊社９日專訊》港股今早走勢凌厲，恆指突破３１０００點，匯豐私人銀行投資

策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲於記者會表示，去年股市的大牛市與之前的升浪不同，是與環

球股市復甦同步，以及由企業營利增長帶動，預料企業盈利仍會錄得增長，ＭＳＣＩ中國股票盈

利增幅將近１５％，本港股票盈利增幅約７％，預料港股未來升幅會與盈利增長同步，即是會錄

得單位數升幅，建議「增持」中資股，對港股的看法為「中性」。

該行去年底給予恆指今年目標３１０００點，由於業績期即將來臨，會不斷檢視恆指預測。

她續指，去年港股已有好表現，而聯儲局或於３月份加息，聯儲局管理層亦會有變動，再加

上美國「稅改」影響，料港股首季波動加大。

她又表示，美國今年核心通脹或未來達到聯儲局目標，因此全年或只加息兩次，未必可加息

三次。在資金充裕下，投資者繼續尋找回報，暫時未看到外資撤離本港市場的風險因素。

匯豐私人銀行投亞洲投資策略員何偉華表示，內地致力降低金融風險，或令資金流減少，對

股市造成影響，而相對上，本港的資金流較內地好，金融、科網股等選擇亦較內地多，會繼續吸

引北水南下。范氏補充，北水南下將會是中長期趨勢，因國內機構投資者需要增加海外資產的多

元配置。

該行預計，美國１０年期國債收益率於首季在２﹒６％見頂，並於今年底回落到２﹒３％，

未來６至１２個月，美國和亞洲高收益債券，以及新興市場主要貨幣債券仍然吸引。（ｃｈ）

