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即市新聞

10/01/2018 12:45

《午市前瞻》大價股接力推動大市，港股料持續反覆向上尋頂

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美股在重磅股波音帶動下造好，加上第四季業績期即將於本周
五（１２日）展開，市場普遍憧憬稅改帶動工業股業績表現，道指升逾百點破頂，收報
２３５８５點，升１０２點。
　　不過，港股１１連升後稍見回軟，窄幅低開２點，其後跌幅一度最多擴至８２點，低見
３０９２８點，但隨著內房股及內需股再度獲資金追捧，加上內銀股回勇，石油股見強勢，港股
旋即收復失地，最多反彈２５６點，高見３１２６７點，再創逾十年新高，最終收升２１１點或
０﹒６８％，報３１２２３點。半日總成交８０５﹒２３億元。
　　國指漲０﹒９２％或１１２點，報１２３６８點。滬指升０﹒３５％或１１點，報３４２５
點。

＊三桶油獲瑞信唱好，潤地碧桂園為表現最佳藍籌＊

　　國際油價再創逾三年高，石油股全線造好，「三桶油」均獲瑞信唱好，中海油
（００８８３）半日升３％，報１２﹒３８元，盤中高見１２﹒４６元，創２０１４年９月以來
新高。中石油（００８５７）漲１﹒７３％，報５﹒８８元。中石化（００３８６）升
１﹒９％，報６﹒４３元，盤中高見６﹒５５元，創超過兩年半新高。
　　內房股持續獲資金追捧，碧桂園（０２００７）升６﹒５８％，報１８﹒４６元，盤中高見
１８﹒６２元，創上市新高，為表現最好藍籌。潤地（０１１０９）緊隨其後，為升幅第二大藍
籌，漲５﹒５６％，報２７﹒５５元，盤中高見２７﹒７元，創歷史新高。中海外
（００６８８）窄幅漲０﹒８６％，報２９﹒５元。萬科（０２２０２）升１﹒９６％，報
３９元。綠城（０３９００）急漲１０﹒６３％，報１２﹒２８元。
　　個別內需股亦見有資金追捧，蒙牛（０２３１９）急升４﹒７％，報２４﹒５元，盤中高見
２４﹒７５元，創逾兩年半新高。萬洲（００２８８）窄幅漲０﹒５６％，報８﹒９２元。旺旺
（００１５１）跌１﹒６９％，報６﹒３９元。

＊長汽吉利遇沽壓，人行重啟逆回購刺激內銀反彈＊
　　
　　汽車股則逆市偏軟，長汽（０２３３３）上月銷量按年挫近１７％，拖累股價半日跌
４﹒９７％，報９﹒５６元。吉利（００１７５）軟１﹒６７％，報２６﹒５５元；華晨
（０１１１４）跌２﹒３８％，報２０﹒５元。
　　人民銀行今日重啟逆回購，內銀股全線回勇，招行（０３９６８）急升３﹒８％，報
３３﹒８５元。工行（０１３９８）漲２％，報６﹒６３元。建行（００９３９）升
１﹒３２％，報７﹒６９元。中行（０３９８８）窄幅升０﹒７５％，報４﹒０２元。
　　匯控（００００５）半日升幅持續擴大，最多升１﹒６７％，高見８２﹒３元，創逾九年高
，半日收升１﹒６％，報８２﹒２５元。其他重磅股亦普遍造好，港交所（００３８８）獲摩通
升目標價至２９０元，半日升２％，報２７４﹒４元，盤中高見２７５元，創兩年半高。騰訊
（００７００）則軟０﹒０９％，報４４３﹒４元。

＊油價續升利好中海油，匯控上望８４元＊

　　今日「三桶油」獲大行看好升約２％，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社
》表示，油股表現落後，現時美國期油在６０元反覆上落，如果油價升勢持續上到８０元水平，
對中海油的影響最為直接，建議投資者可１１﹒８元買入，阻力位１４元，止蝕位１０﹒９元。
他續指，投資者亦需留意中央會否公布新重組或調整政策，料政策變動反利好中石油及中石化。
　　另外，匯豐控股今早創逾九年新高，沈慶洪指騰訊、港交所近日接連破頂，反映市場憧憬恆
指續創高位，各大價股接力破頂推動大市，匯豐上望８４元水平，料加息將再利好銀行股。
　　沈氏認為恆指近期升浪反映全球市況皆向好，相信港股未有爆破危機，雖或會出現整固，但
除非美國加快加息步伐，或稅改令資金回流走資，否則港股短期仍持續反覆向上尋頂。
（ｔｔ、ｇｌ）

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