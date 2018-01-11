【新股上市】消息指，小米可能成為香港首批同股不同權上市公司

《經濟通通訊社１１日專訊》內地傳媒引述一位不具名外資投銀人士報道稱，小米管理層在

聖誕期間會見了多家香港的投銀，近期會決定由那家銀行做保薦人和承銷商。

該投銀人士表示，小米很可能成為香港首批「同股不同權」的上市公司。

此前據報，小米已確定今年底選擇在香港ＩＰＯ，上市具體月份沒有敲定。而小米董事長雷

軍去年１１月與投行進行接觸，２０００億美元（約１﹒５６萬億港元）的估值目標，得到投行

認可。（ｍｌ）

