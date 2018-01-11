《經濟通通訊社１１日專訊》內地傳媒引述一位不具名外資投銀人士報道稱，小米管理層在
聖誕期間會見了多家香港的投銀，近期會決定由那家銀行做保薦人和承銷商。
該投銀人士表示，小米很可能成為香港首批「同股不同權」的上市公司。
此前據報，小米已確定今年底選擇在香港ＩＰＯ，上市具體月份沒有敲定。而小米董事長雷
軍去年１１月與投行進行接觸，２０００億美元（約１﹒５６萬億港元）的估值目標，得到投行
認可。（ｍｌ）
11/01/2018 09:05
【新股上市】消息指，小米可能成為香港首批同股不同權上市公司
《經濟通通訊社１１日專訊》內地傳媒引述一位不具名外資投銀人士報道稱，小米管理層在
聖誕期間會見了多家香港的投銀，近期會決定由那家銀行做保薦人和承銷商。
該投銀人士表示，小米很可能成為香港首批「同股不同權」的上市公司。
此前據報，小米已確定今年底選擇在香港ＩＰＯ，上市具體月份沒有敲定。而小米董事長雷
軍去年１１月與投行進行接觸，２０００億美元（約１﹒５６萬億港元）的估值目標，得到投行
認可。（ｍｌ）
|國際動態11/01/2018
柯達推虛擬貨幣 股價急飈逾倍
|生財有道10/01/2018
港股12連升 有紀錄以來最長升浪
|中國故事10/01/2018
興建自家機場 順豐護城河更深
|生財有道10/01/2018
【投資泰道】港人退休夢 200萬打造5000呎Dream House
|國際動態10/01/2018
兩韓會談 平壤確認派團冬奧
|板塊分析09/01/2018
政策推動天然氣消費 燃氣股持續受捧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰