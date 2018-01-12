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即市新聞

12/01/2018 13:37

【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳，豈能錯過港交所？

　　《經濟通通訊社記者馮松興１２日報道》港股昨日（１１日）創下１３連升佳績，為史上最
長升浪，大型藍籌股輪流爆上。去年「股王」騰訊（００７００）股價挾強勁手遊業務一飛衝天
，昨日「大象」匯控（００００５）借北水攻勢創逾九年新高。大型股創新高，大市亦興旺，港
交所（００３８８）自然受惠。除了近日港股主板成交破千億元單項因素，近日市場傳出多家大
集團表示希望將旗下業務來港上市，更成為港交所股價炒上的催化劑。

＊沙特阿美傳今年底上市，估值２萬億美元＊

　　今日有市場消息指，沙地阿拉伯國營石油公司沙特阿美或於年底上市，香港、倫敦、紐約入
圍ＩＰＯ國際部分的上市候選地點，也可能選擇其中兩地甚至三地共同上市的模式，但未有最終
決定。沙特阿美之所以成為各大交易所希望招徠的企業，原因是該企業的估值十分龐大，可算是
是「巨無霸」中的「巨無霸」。按沙特政府資料顯示，沙特阿美估值約２萬億美元，按政府尋求
出售不超過５％的股份，此筆ＩＰＯ動輒千億美元，將創下全球歷來新股上市的紀錄。
　　去年港交所總裁李小加言之鑿鑿指出，他相信沙特阿美一定會到香港上市，只是未知第一次
上市會否選擇香港，即使第一次在其他地方，後續上市計劃必然會有香港參與。他亦期望，沙特
阿美可盡早到香港上市，相信會成為香港一次具歷史性的ＩＰＯ。
　　李小加曾表示，香港與內地擁有互聯互通制度，國際公司可以透過香港連接中國市場，而中
國作為一個全球最大資源消費國，一定會成為國際資源公司的主要投資者，相信對沙特阿美這一
類資源公司極具吸引力。

＊放寬「同股不同權」，林鄭兩邀阿里赴港＊　　

　　港交所近年積極推進中港兩地市場連接，除了早前的「深滬港互聯互通」外，更曾表示將於
明年下半年引入「同股不同權」公司在主板上市。
　　阿里巴巴曾經因為本港不容納「同股不同權」制度，而捨棄香港而赴美上市。港交所表示放
寬「同股不同權」限制之後，上任後明確支持引入同股不同權的特首林鄭月娥亦於公開場合直接
「招商」，兩次邀請阿里回港上市。阿里巴巴集團主席馬雲日前更表示，會考慮將阿里巴巴附屬
公司在香港上市，惟尚未決定是哪個附屬公司，並歡迎港交所修訂上市規則。

＊小米或成為首批同股不同權在港上市公司＊

　　內地傳媒日前引述一位不具名外資投銀人士報道稱，小米管理層在聖誕期間會見了多家香港
的投資銀行，近期會決定由那家銀行做保薦人和承銷商。該投銀人士表示，小米很可能成為香港
首批「同股不同權」的上市公司。
　　據此前媒體報道，小米已確定今年底選擇在香港ＩＰＯ，上市具體月份沒有敲定。小米董事
長雷軍去年１１月與投行進行接觸，小米２０００億美元（約１﹒５６萬億港元）的估值目標，
得到投行認可。據內地網站「ＩＴ桔子」統計截止２０１７年最後一個交易日收市價，２０００
億美元市值意味著騰訊市值的五分之二，相等於阿里巴巴市值的二分一。
　　港交所致力吸引巨企來港落腳，當中更加著眼於引入阿里及小米等科網巨企，明顯希望將本
港市場打造成另一個吸引科網巨企集資的場所。早幾年，百度、阿里巴巴、網易赴美上市，港交
所今番改革，有望急起直追，不讓納斯特克等交易所專美。多間券商亦唱好港交所，當中中金更
加予港交所３１３﹒６３元的目標價。事實上，港交所以本周三（１０日）高見２７５元計，今
年已累升１４﹒７％，相信未來要突破３００元關口，而創出上市新高之日不遠。

　　表列近個半月大行對港交所評級及目標價：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　券商　　　　　評級　　　　目標價（元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大摩　　　　　持平　　　　２９０﹒００
　　中金　　　　　買入　　　　３１３﹒６３
　　高盛　　　　　買入　　　　２９０﹒００
　　摩通　　　　　增持　　　　２５０﹒００
　　匯證　　　　　買入　　　　２８０﹒００
　　中國銀河　　　買入　　　　２８７﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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