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即市新聞

12/01/2018 12:45

《午市前瞻》港股受惠北水暢旺Ａ股向好，港交所有望創新高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股昨晚（１１日）全面再創高，三大股指升幅介乎１９點至
２０５點，港股ＡＤＲ造好。港股在連升１３天後，今日高開１７７點報３１２９８之後，之後
曾升２６０點報２３１８０，再創出逾十年高位，受內銀股、中海油（００８８３）等造好帶動
。最終半日收升９０點或０﹒２９％，報３１２１１；國指則升１０３點或０﹒８４％，報
１２３９８。半日主板成交７４４﹒８８億元。

＊建行曾見新高７﹒７６元，匯控高位回吐＊

　　建行（００９３９）昨日獲德銀唱好，維持「買入」評級，目標價８﹒８７元，今持續升勢
，半日一度高見７﹒７６元，午收收升近１％，報７﹒７２元。工行（０１３９８）昨日獲野村
調升目標價至８﹒８６元，反映未來１２個月有３６％上升空間，工行半日升逾１％，報
６﹒６２元。
　　匯控（００００５）昨日遭北水掃貨後，開市後仍然一度高見８４﹒４元，惟走勢其後偏軟
，一度插至８３﹒２５元，半日收市跌幅收窄跌近１％，報８３﹒５５元。
　　騰訊（００７００）雖然昨日獲花旗予目標價４８２元及「買入」評級，半日收市升近１％
，報４３１﹒６元。

＊三桶油隨油價造好，電子設備股表現走軟＊

　　國際油價普遍造好，布蘭特期油一度高見７０﹒０５美元，創３年來新高，石油板塊普遍造
好。「三桶油」也隨市上升，以中海油（００８８３）表現最好，早前亦獲大摩瑞信唱好，半日
收升逾２％，報１２﹒４８元，為升幅最大恆指成分股；中石化（００３８６）收升近２％，報
６﹒４９元；中石油（００８５７）亦升近２％，報５﹒９７元。
　　瑞聲科技（０２０１８）開市表現凌厲，高見１５３元，但及後表現走軟，半日收跌近２％
，報１４５﹒８元。同板塊的舜宇（０２３８２）昨日急升後後，今日回軟，一度低見
１０９﹒２元，半日收跌逾２％，報１０９﹒８元。
　　九倉置業（０１９９７）午收跌逾２％報５２﹒９元，為早市跌幅最大恆指成分股。九倉集
團（００００４）跌不足１％，報３２﹒５５元。

＊李偉傑：中石油待至５﹒８元吸納，上望６﹒２元＊

　　財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，港股近日反覆走強，暫未見有回調出現，而目
前恆指１４日ＲＳＩ接近約８０水平，並已出現「超買」訊號，故投資者偏向審慎樂觀，但考慮
到南下北水續流入，資金仍然暢旺，Ａ股市場持續向好之下，他預料本港後市短期可望挑戰
３１５００點水平，下行支持位暫以１０天線約３０８００點。
　　國際油價持續上漲，推升「三桶油」股價。他建議投資者可吼實該板塊走勢，特別是中石油
可追落後。市場憧憬大型油企沙特阿美來港上市，為該股增添向上動力，但考慮到該股近日已累
升不少，建議投資者可待至５﹒８元吸納，上望６﹒２元。
　　有消息指，香港入圍沙特阿美ＩＰＯ國際部分的上市候選地點。他認為，港交所
（００３８８）亦可受惠其中，加上２０１７年年尾推行「同股不同權」，未來市場或可憧憬其
他大型新股上市之下，從而令其股價向好，因此亦建議可待該股回落至２５８元吸納，上望
３００元上市新高。（ｂｎ、ｇｖ）

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