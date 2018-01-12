《小傳日記》魚缸「狂牛」繼續衝，挑戰新高坐定定！

《小傳日記》呢排中港美三大魚缸嘅表現，簡直可以用「狂牛」去形容，先講花旗國，自侵

侵公然預測道指可以升上三萬後，就日日係咁升，噚晚（１１日）又受惠油價上升，再收高

２０５點報２５５７４；Ａ場今日（１２日）都寫下１１連漲，創咗超過２５年最長升浪！

至於缸友最關心嘅主場，亦都無令大家失望！今朝拎住十三面錦旗嘅殊榮，繼續高開１７７

點，雖然噚日領軍嘅大象（００００５）就停低唞唞，但唔緊要，股王ＱＱ（００７００）、平

保（０２３１８）同埋生發發（００３８８）都叉完電，可以接力領軍，大市型到爆，以全日最

位收市，衝高２９２點，收報３１４１２，強勢姿態又贏一場，連漲十四日，距離３１９５８歷

史新高只差５００幾點咋！國指喺中資金融股合力推高下，都彈起１７３點報１２４６８！

魚缸十四連升，未入市嘅缸友都終於忍唔住出手，全日成交就有１３９０億銀！



＊ＱＱ大反擊ＩＧＧ出色，大象唞一唞車股往上走＊



股王ＱＱ雖然經過兩日陰燭唞唞之後，但畢竟來到十天線（４３０﹒５４銀），股價點都有

返Ｄ支持，而且中金仲升他屐到５４０銀！於是今日又反彈近３巴仙，報４４２﹒２銀。祖國官

媒引述《２０１７全球移動遊戲產業白皮書》數據報道，神州２０１７年成為全球最大嘅移動遊

戲孖屐，收入達１４６﹒３６億美金，幾乎係花旗孖屐嘅兩倍！消息刺激手遊街坊，ＩＧＧ

（００７９９）、網龍（００７７７）分別踢起１１巴仙同３巴仙，報９﹒４４銀、２２銀。

大象噚日創逾９年高後，今日稍稍腳軟唔夠１巴仙，報８３﹒７銀休息一吓。反而街坊渣打

（０２８８８）仲有力量行前逾１巴仙，報８７﹒８５銀。

中汽協預測今年乘用車銷量會上升約３巴仙，大和就睇好吉利（００１７５）股價，推到吉

利郁前近３巴仙，報２７銀。而比亞迪（０１２１１）就表現好Ｄ，跳高逾３巴仙，報

７０﹒９５銀。



＊新創建掟貨６９４無助，正通被抽水升市無人追＊



首都機場（００６９４）畀新創建（００６５９）折讓７巴仙掟貨，套現咗近２４億銀添。

首都機場本來最多跌近５巴仙，好彩之後有買盤支持番，完場時只係唔見逾２巴仙，報１１﹒９

４銀，而新創建收市就微升逾１巴仙，報１４﹒８８銀。

楓葉教育（０１３１７）亦都受累「先舊後新」配股抽水近１０億銀，都折讓咗近８巴仙架

。最終要無奈收挫約５巴仙，報９﹒３７銀。就連野村都話佢之前向神州，同埋海外資產收購嘅

「大刁」欠缺焦點，續予「中性」評級，「他屐」就畀８﹒２５銀呀，有貨缸友小心Ｄ喇。

另一隻畀人「抽水」嘅就係正通汽車（０１７２８），畀人抽咗逾１７億銀，今日重返魚缸

呢個大家庭，喺大升市跌低逾４巴仙，報８﹒３７銀，欲哭無淚囉！



＊水泥大起落缸友難安樂，海螺好失色西泥最得戚＊



雖然呢排魚缸都一路ｋｅｅｐ住喺條上升軌上，但今個禮拜水泥佬大起大落坐足過山車，嚇

親唔少缸友。不過，水泥佬喺Ｈａｐｐｙ Ｆｒｉｄａｙ全部彈返上嚟，缸友總算可以劏雞還神

，唔使因為荷包輕咗而感到心痛，平時表現一向都冇乜睇頭嘅西部水泥（０２２３３），今日竟

然一馬當先爆上超過６巴仙，報１﹒４銀，今個禮拜加埋更加係升咗１２巴仙，為所有街坊入面

最標青。

華東水泥一哥海螺水泥（００９１４）噚日喺４３﹒４銀山頂位插旗後倒跌近６巴仙，今日

最多只係反彈超過１巴仙，最終埋單倒跌唔夠一巴仙，報４０﹒０５銀。而華南水泥一哥潤泥

（０１３１３）噚日都急瀉６巴仙，但今日跳彈床跳起近半成，報５﹒７５銀。中建材

（０３３２３）一度連升十日累漲超過３２巴仙，並喺今個禮拜一（８日）高見８﹒５４銀，創

超過兩年半新高後腳軟，噚日更加係大插近８巴仙，而今日就反彈彈起近４巴仙，報７﹒９３銀

。



＊兗煤好富貴神華亦威威，鐵鳥再高飛國航最犀利＊



煤炭佬都威水，兗煤（０１１７１）之後受要債轉股所影響，控股股東兗礦集團嘅持股比例

，就足足降咗約１個巴仙，但好彩嘅係，兗煤個股價冇因此而受影響，全日仍踢高近４巴仙，報

１１﹒９２銀；街坊神華（０１０８８）都好威威架，受惠母企有份組成嘅國家能源集團，簽咗

電煤三年長協，神華收市時都有近３巴仙落袋，埋單２２﹒７銀添呀！

一眾鐵鳥噚日就畀大摩唱好，受惠人仔今日又攀升，佢地就繼續顯著造好，相當架勢！國航

（００７５３）全日飆高近６巴仙，報１０﹒９２銀；街坊南航（０１０５５）都唔輸蝕，全日

都升咗逾４巴仙，報９﹒０３銀；東航（００６７０）亦圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ添架，完場時就

吹高近５巴仙，報６﹒５５銀。假期愉快！請請！



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