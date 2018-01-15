《午市前瞻》北水暢旺港股估值尚算吸引，短期或挑戰３１９５８

《經濟通通訊社１５日專訊》美國上周五（１２日）開始進入業績期，道指再破頂。港股夜

期收報３１５７９點，升１７２點，高水１６６點。港股今日早市強勢，先高開２９０點報

３１７０２點，其後賭股走高、平保（０２３１８）急升兼破頂之下，刺激港股攀升最多３０９

點高見３１７２２點，再創逾十年高位，最終半日收升１７８點或０﹒５７％，報３１５９０。

滬指報３４２７點軟１點或０﹒０５％；國指報１２５８５點漲１１７點或０﹒９４％。

港股半日主板成交高達９０９﹒９２億元，比上日中午成交７４４﹒８８億元明顯大幅增加

。



＊賭股造好金沙暫冠藍籌，平保急漲逾３％＊



濠賭股造好，金沙（０１９２８）升幅暫冠藍籌股，並獲中金上調投資評級，由「持有」升

至「買入」，目標價由３６﹒０元升至４９﹒８元，半日升７﹒７９％，報４４﹒９５元；銀娛

（０００２７）抽高３﹒７４％，報６２﹒４元；美高梅（０２２８２）升５﹒３３％，報

２３﹒７元。

平保獲匯證調升其目標價，由８８元升至１０６元，維持「買入」評級，半日漲

３﹒４７％，報８９﹒４元，盤中高見８９﹒９元，創上市新高。另外，有內地媒體指平保旗下

陸金所將於４月到香港上市，估值達６００億美元（折合約４６８０億港元）。



＊中移升近２％，碧桂園跌逾３％最差藍籌＊



其他藍籌股方面，港交所（００３８８）升１﹒１６％，報２７８元，半日高見２８０元，

創２０１５年６月以來新高；匯控（００００５）微升０﹒９６％，報８４﹒５元，暫高見

８４﹒９５元，續創逾九年高；友邦（０１２９９）升０﹒３％，報６７﹒４５元；中移動

（００９４１）上升１﹒６７％報７９﹒０５元，盤中曾高見７９﹒３元。

碧桂園（０２００７）跌３﹒３９％，報１７﹒６８元，暫表現最差恆指成分股。



＊兗煤逆市跌５％，丘鈦盈喜股價升約１％＊



兗煤（０１１７１）此前獲中信証券首予「買入」評級，以及目標價１８元，半日急跌

５﹒０３％，報１１﹒３２元；神華（０１０８８）亦跌１﹒５４％，報２２﹒３５元。

中芯（００９８１）遭瑞信續予「跑輸大市」，目標價１１﹒１５元不變，半日挫

４﹒０３％，報１１﹒９２元。

油價上周五（１２日）連升第六日，惟「三桶油」早盤先高後低，中海油（００８８３）跌

２﹒２４％，報１２﹒２２元；中石化（００３８６）跌０﹒１５％，報６﹒５元；中石油

（００８５７）暫無升跌，報５﹒９３元。

丘鈦（０１４７８）發盈喜，預料全年多賺逾１倍，同時摩維持予其「持平」評級，並把目

標價由１８元下調至１３﹒５元，午收前升幅收窄至０﹒９７％，報１２﹒４４元。



＊岑智勇：平保待８６元吸納，上望９０元＊



南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，受惠內險股、內銀股

齊齊造好，加上南下北水暢旺，港股再創逾十年新高。他認為，港股現時估值尚算吸引，可望吸

引更多資金續流入，有助港股沿保力加通道頂部繼續尋頂，短期或挑戰３１９５８歷史高位，下

行支持位暫在３１２００點水平。

平保今日創新高，市場有傳陸金所於４月赴港上市。岑智勇建議投資者繼續吼實該股，相信

該股短期內上升勢頭仍可持續，但考慮到今日升勢略急兼有「超買」之嫌，建議可待至８６元水

平吸納，上望９０元。

另一個備受關注的板塊是濠賭股，市場尤看好金沙。他認為，該股市盈率仍偏低，加上受惠

農曆新年旅遊旺季，有助帶旺賭收收入，故建議投資者可於４４元吸納，上望５０元。（ｇｖ）

