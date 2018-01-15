【本港樓市】施永青：傳出有內地保險銀行公司欲在港購買整幢商廈

《經濟通通訊社１５日專訊》中原集團主席兼總裁施永青出席論壇後表示，有市場消息指內

地保險及銀行企業正在香港物色購買整幢商廈的收購機會，相關公司偏好於中環等傳統金融地區

購買，而退其次考慮九龍地區。

他透露該保險及銀行公司是全國大型企業，購買價錢不是主要考慮因素，而是主要考慮「合

符身份」地點，不希望於二、三線地區設立寫字樓。（ｊｎ）

