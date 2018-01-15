《小傳日記》大象平保破位好醒神，ＱＱ回吐魚缸好頭痕？

《小傳日記》花旗國上個禮拜五（１２日）公布咗幾項重磅數據，１２月零售銷售按月升

０﹒４巴仙，符合「孖屐」預期，上月ＣＰＩ亦都較「孖屐」預期勁，按月升０﹒３巴仙同

１﹒８巴仙。數據標青，加上摩通同富國兩間重磅錢莊舊年第四季成績省鏡，道指再度大顯神威

，最新山頂位已經去到２５８１０點，彈起２２８點，報２５８０３點，今年以嚟已經升咗過千

點或超過４巴仙。

花旗魚缸再破頂，上個禮拜五港股ＡＤＲ都冇走雞，重磅藍戰士嘅預託證券全線爆升，大象

（００００５）、生發發（００３８８）同平保（０２３１８）率先創高位，帶動香江魚缸今朝

強勢高開２９０點，而大象今朝高開超過一巴仙，之後仲高見８４﹒９５銀，創超過九年新高。

生發發仲勁，高開近兩巴仙，高見２８０蚊，創超過兩年半新高。

其後，雖然魚缸半日埋單升幅收窄至１７８點，但喺中資金融佬同博彩佬持續畀缸友追捧，

平保更喺９０蚊山頂位插旗，魚缸晏晝開市之後冇幾耐就最多爆上３２０點，高見３１７３３點

，再喺近十年高位插旗，距離真正山頂位３１９５８點只係相差２２５點。不過，ＱＱ

（００７００）喺臨埋單前腳軟跌咗兩巴仙，魚缸最終倒跌７３點，報３１３３８點，未能創下

十五連升嘅紀錄。國指喺中資金融佬嘅支撐下，勉強升咗１點，報１２４７０點。今日成交就錄

得１６８６億銀，暫時為今年以嚟最高。



＊農曆新年近賭股例牌揚，中金叫掃貨金沙表現強＊



農曆新年就快到，博彩佬例牌都會被缸友列入重點掃貨名單，加上馬交賭收持續谷底反彈，

仲愈跳愈高，舊年每個月嘅增長都較「孖屐」預期高，有唔少大行都十分睇好今年嘅賭收表現。

大部分博彩佬舊年都有唔錯嘅升幅，旗下有巴黎人同威尼斯人嘅金沙（０１９２８）舊年就跑包

尾，只係升咗超過２７巴仙，一哥銀娛（０００２７）就爆升近８９巴仙。不過，金沙有大好友

中金唱好，「他屐」由３６蚊升到去４９﹒８銀，一躍成為最牛「他屐」，評級由「揸住」升至

「掃貨」，金沙全日飆高近６巴仙，報４４蚊，升咁多當然順便創新高，全日高見４５﹒２銀，

創咗近三年半新高。

美高梅（０２２８２）旗下「美獅美高梅」喺１月２９日開幕，雖然早排因為呢個消息都炒

高咗唔少，但缸友似乎都未夠喉，全日爆升近半成，報２３﹒５５銀。澳博（００８８０）彈起

超過半成，報７﹒８４銀。銀娛就升咗超過３巴仙，報６２﹒２銀。



＊內險佬發力平保見９０銀，ＥＴＦ跑出有貨腳印印＊



內險佬今日表現好突出，幾位街坊Ｌｅａｄ住國貨佬龍虎榜。當中平保（０２３１８）午後

一度踢高逾４巴仙，曾經掂到過９０銀，不過都只係曇花一現，最後縮返些少水，報８８﹒２銀

衝前２巴仙；太保（０２６０１）都唔失威，跳起近３巴仙，報３８﹒６銀，係是日最勁揪國貨

佬；財險（０２３２８）都跟住踢高近１巴仙，報１５﹒８８銀。

有兩隻Ａ股ＥＴＦ都做得幾好，安碩Ａ５０（０２８２３）跳起逾１巴仙，報１６﹒３６銀

，曾高見１６﹒５６銀，創２００８年５月以來新高；南方Ａ５０（０２８２２）都飛起逾１巴

仙，報１６﹒８２銀，高見１７﹒０２銀，創２０１５年６月以來新高。



＊ＱＱ轉勢跌缸友嗌愁緒，中移逆市飛花旗升他屐＊



股王ＱＱ（００７００）雖然有瑞信將「他屐」由４６０蚊大升至５４０蚊，不過喺今朝高

見４４８﹒８銀破頂後，勢頭就一直轉差，最終碌低２巴仙，報４３３﹒２銀。單係一隻ＱＱ，

已為魚缸帶來６４點跌幅，好友即時頭痕。

至於生發發（００３８８）都一樣，今朝魚缸高開３００點，生發發開市初段都的確係做得

唔錯，曾經升近２巴仙，觸及２８０銀，不過其後都要轉跌，跌幅更加喺尾市加劇，最終腳軟近

１巴仙，報２７２﹒４銀。

中移動（００９４１）就反而逆市造好喎，全因為花旗畀咗個１０７銀嘅「他屐」，同埋買

入評級，開心飛起近１巴仙，報７８﹒５銀。



＊金茂大抽水內房齊跳水，希瑪首掛牌人人爭住搶＊



金茂（００８１７）折讓近７巴仙配售約９億股，佔擴大後股本足足近８巴仙，今朝相關股

份就配股上板，錄到逾３３億大手成交，最多跌低過近６巴仙，最終腳軟近５巴仙，報３﹒７８

銀。

金茂「街坊」今日都全面回吐，Ｂｉｇ貴園（０２００７）跌近６巴仙，收１７﹒２６銀，

成成最差勁嗁藍戰士。潤地（０１１０９）及祖國海外（００６８８）齊齊跌超過３巴仙，分別

收２５﹒７５銀及２８﹒５銀。

潤啤（００２９１）今朝喺競價時段曾經飛起近一成，最高見３５﹒０５銀再創上市新高，

不過隨即有唔少缸友喺高位食胡散水，全日仲要跣低近１巴仙，報３１﹒７銀。

超購超過１５６８倍嘅焦點新丁希瑪眼科（０３３０９）正式入缸啦，反應果然非常熱烈！

今日最高見過５﹒８４銀，高過招股價２﹒９銀成超過一倍，最終就報５﹒１１銀，高招股價逾

７６巴仙。請請！



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