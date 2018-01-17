《小傳日記》魚缸歷史高位收，無貨在手有點愁！

《小傳日記》魚缸噚日（１６日）逼近歷史新高（３１９５８點），本來缸友都期望今朝可

以嚟個高開，然後破埋歷史新高；不過事與願違。雖然夜期曾經升破三萬二，而花旗假期後復市

，道指亦曾升破二萬六破頂，但之後三大指數嚟個反高潮最終全線下跌，影響咗香江缸友嘅「牛

」心。大市今朝開市隨外圍跌７９點，之後由於神州磚頭腳軟，一度拖累魚缸唔見２６２點

，低見３１６４２點。



＊生發發ＱＱ功臣好招積，３１９８３成交千七億＊



，缸友仲以為今日破位無望之際，中午人行宣布預計普惠金融定向降準將於下星期四（２５

日）實施，而有份從事農村金融業務嘅農行（０１２８８）就於神州錢莊當中跑出，內需股蒙牛

（０２３１９）同祖國人壽（０２６２８）都撐起大市，魚缸跌幅亦見略為收窄。直到接近尾市

，生發發（００３８８）同ＱＱ（００７００）再度發力，恆指亦終於畀返缸友一個滿意嘅成績

，成功突破歷史高位，以新歷史新高３１９８３點收市，最終魚缸彈起７８點或０﹒２５巴仙。

國貨方面，今日衝前８１點或０﹒６４巴仙，報１２８６８，同Ａ場一樣，全日微升

０﹒２４巴仙，報３４４４點。

是日主板成交１７８３億銀，比噚日多８巴仙，見兩年半新高。



＊人行來助攻內銀好輕鬆，潤啤逆市跌粉絲失了踪＊



阿爺早喺上年９月底就已經講過，會對普惠金融貸款餘額或增量達到一定標準嘅銀行進行降

準，不過大家一直都未知會幾時實施。人行今日就喺官方微博公布，預計將會下星期四（２５日

）實施咁話，帶動內銀佬回升返些少，不過幫助就無想像中咁大。當中做農村生意嘅農行

（０１２８８）算係當中衝前得較激，跳起近３巴仙，報４﹒３銀，創埋上市新高。街坊建行

（００９３９）就踢高近１巴仙，報８﹒１９銀；中行（０３９８８）彈起近２巴仙，報

４﹒３１銀；招行（０３９６８）微跌，報３５﹒７銀。

再睇返今日破位功臣生發發同ＱＱ，分別升２﹒５％同１﹒１％。

消費股噚日全線走強，今日表現則見分化。蒙牛（０２３１９）再跳起近６巴仙，報

２５﹒９銀，成為今日最勁嘅藍戰士；潤啤（００２９１）腳軟逾３巴仙，報３１銀；達利食品

（０３７９９）衝前近７巴仙，報７﹒４８銀。



＊碧桂園批盪今天有點翳，萬達多消息衝前好好揮＊



碧桂園（０２００７）今朝宣布，折讓約３﹒７％配售４﹒６億股，同埋發行可換股債券，

加上被摩通降目標價至２２﹒７銀，最多曾挫超過７巴仙，最終跌低近６巴仙，報１６﹒８銀，

為最弱雞藍戰士。其他街坊都腳軟軟，潤地（０１１０９）跌低近１巴仙，報２６﹒３５銀；恆

大（０３３３３）跌低唔夠１巴仙，報２７﹒９銀；中海外（００６８８）就腳軟逾２巴仙，報

２８﹒５５銀。

萬達酒店（００１６９）今日嘅消息真係多籮籮，除咗傳出售倫敦酒店俾廣州富力地產

（０２７７７）外，仲有消息指大連萬達集團就出售兩個澳洲地產項目達成協議，而萬達酒店擁

有當中６０％權益。今日衝高近４巴仙，報１﹒３８銀。



＊豪價奪豪地九倉要捱沽，希瑪再飆升有貨要歡呼＊



本地磚頭今日腳軟軟，九倉（００００４）總共用咗逾１２４億銀，奪得龍翔道地王，每呎

樓面地價足足接近兩萬九蚊破咗紀錄！賓架野村就話作價有顯著溢價，於是降咗公司他屐，最終

佢全日捱沽，完場時冇咗逾２巴仙，報３１﹒７５銀；街坊新地（０００１６）就碌低不足１巴

仙，報１３３﹒２銀；長實集團（０１１１３）獲野村唱好，「他屐」就由７６﹒６銀升至８６

銀添，但係佢仍然扺受唔住淡友嘅「攻勢」，收市時仍趴低約１巴仙，報７２﹒４銀。

另外，新丁希瑪（０３３０９）今日仍然狀態大勇，開市十分鐘已經突破９蚊關口，全日飆

高逾３２巴仙，埋單９﹒７３銀，一度高見９﹒９８銀，高出招股價２﹒９銀約２﹒４倍。若缸

友依仍忍得手仲未沽，唔計手續費，每手帳面最多可以賺１４１６０銀。Ｗｏｗ！至於其他新丁

就唔太好彩啦，慘遭缸友遺棄，好似駿溢（０８３５０）就冇咗逾２巴仙，報０﹒４１銀！



＊油價高位回三桶油腳軟，德銀來唱好中石化仍酸＊



油價周二（１６日）從三年高位回落，搞到「三桶油」慘遭捱沽，雖然中石化

（００３８６）被德銀唱好，續予「掃貨」評級，「他屐」就畀７﹒４４銀，但佢完場時仍跟隨

油市下挫逾１巴仙，報６﹒４４銀；至於街坊中石油（００８５７）就畀摩通續評「中性」評級

，「他屐」就由６﹒４銀微升至６﹒６銀，最終收市時就趴低逾１巴仙，報５﹒８２銀；中海油

（００８８３）亦無奈收跌逾１巴仙，埋單１２﹒３６銀。

另一邊廂，神州民航局公布，舊年航班準點率跌咗約５巴仙，而阿爺就表示將准許三大鐵鳥

國資持股降到五成以下。一眾鐵鳥今日就冇乜起色啦！先係東航（００６７０）跪低逾１巴仙，

報６﹒３銀；街坊國航（００７５３）跟跌近２巴仙，埋單１０﹒０８銀；不過民航局亦話

２０１７年航空客運量增１３巴仙，南航（０１０５５）就逆市造好，全日飛高近２巴仙，埋單

８﹒５６銀，唔知後市仲可唔可以繼續振翅高飛呢？請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

