【定向降準】人行：普惠金融定向降準１月２５日全面實施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人民銀行於官方微博公布，目前有關金融

統計工作正在抓緊進行，預計普惠金融定向降準可於下周四（１月２５日）全面實施。

去年９月３０日，人行提前宣布，對普惠金融領域貸款餘額或增量達到一定標準的商業銀行

進行０﹒５％－１％不等的定向降準，２０１８年起實施。

人行表示，為支持金融機構發展普惠金融業務，聚焦單戶授信５００萬元以下的小微企業貸

款、個體工商戶和小微企業主經營性貸款，以及農戶生產經營、創業擔保、建檔立卡貧困人口、

助學等貸款，決定統一對上述貸款增量或餘額佔全部貸款增量或餘額達到一定比例的商業銀行實

施定向降準政策。凡前一年上述貸款餘額或增量佔比達到１﹒５％的商業銀行，存款準備金率可

在人民銀行公布的基準檔基礎上下調０﹒５個百分點；前一年上述貸款餘額或增量佔比達到

１０％的商業銀行，存款準備金率可按累進原則在第一檔基礎上再下調１個百分點。



＊定向降準並不改變穩健貨幣政策的總體取向＊



人行在當時解釋，定向降準並不改變穩健貨幣政策的總體取向。對普惠金融實施定向降準政

策建立了增加普惠金融領域貸款投放的正向激勵機制，有助於促進金融資源向普惠金融傾斜，優

化信貸結構，這屬於一種結構性的政策。同時，定向降準政策釋放的流動性也是符合總量調控要

求的，銀行體系流動性保持基本穩定。

