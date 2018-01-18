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18/01/2018 12:45

《午市前瞻》升市莫估頂，藍籌續撐市，港股短期３１３００見支持

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美股隔晚（１７日）顯著造好，三大指數均再次創下收市新高
，道指更首次於兩萬六之上收市，升３２２點或１﹒２５％，報２６１１５點。港股上日尾段發
力，突破歷史高位３１９５８點。今早延續升勢，高開１６５點報３２１４８點，在重磅藍籌港
交所（００３８８）及中資金融股領漲下，升幅一度擴大至２５０點，高見３２２３３點再創新
高。其後升幅顯著收窄，更一度倒跌２３點，最終午升３８點或０﹒１２％，收報３２０２１點
。主板成交１１５７﹒６９億元。
　　國指半日報１２９８９點，升１２１點或０﹒９４２％；滬指報３４５３點，升８點或０﹒
２５％。

＊港交所曾突破３００元大關，內銀股獲摩通唱好全線漲＊

　　港交所（００３８８）今早最多曾升１﹒８３％高見３０１元，突破２０１５年最高位
２９８﹒６５元，午升０﹒７４％，報２９７﹒８元。騰訊（００７００）亦創上市新高，高見
４５４元，但半日倒跌０﹒１８％，報４４８﹒２元。匯控（００００５）同樣造好，
上升０﹒５３％，報８５﹒５元，盤中高見８６元，創２００８年９月以來新高。
　　摩通升多隻內銀股的目標價，農行（０１２８８）上升２﹒５６％，報４﹒４１元，高見４
﹒４５元破頂；工行（０１３９８）上升２﹒０２％，報７﹒０８元，高見７﹒１６元破頂；招
行（０３９６８）上升０﹒１４％，報３５﹒７５元；中行（０３９８８）上升０﹒９３％，報
４﹒３５元，高見４﹒３９元創２０１５年７月來新高。

＊傳減新能源車補貼吉利軟近４％，希瑪眼科再飆曾升１﹒０５倍＊

　　市傳內地會再減少新能源汽車補貼，並於２０２０年底前全面取消，汽車股普遍受壓。吉利
（００１７５）下跌３﹒５％，報２４﹒８５元；廣汽（０２２３８）下跌２﹒７６％，報１７
﹒６２元；比亞迪（０１２１１）下跌２﹒１１％，報６９﹒６５元；長汽（０２３３３）下跌
１﹒４７％，報９﹒３９元。
　　內險普遍隨市造好，平保（０２３１８）上升１﹒４４％，報９１﹒４元；太平（００９６
６）上升０﹒７３％，報３４﹒７元；國壽（０２６２８）下跌０﹒９５％，報２５﹒９５元；
太保（０２６０１）上升０﹒８８％，報４０元。
　　希瑪眼科（０３３０９）再爆升，今早曾漲１﹒０５倍高見１９﹒９元，但２０元關見阻力
隨即升幅收窄，午收仍升６４﹒４％，報１６元。

＊李偉傑：看好平保、工行及建行，可創上市新高＊

　　港股早盤暫衝上３２２３３點史上高位，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，儘管
港股在１４日ＲＳＩ水平已超過８０的「超買」訊號，但外圍方面暫未見利淡消息的情況下，目
前本港市場氣氛仍持續暢旺，資金仍見充裕，加上主要大藍籌平保、騰訊以及四大內銀股繼續支
撐大市，港股升勢可望延續。
　　他續指，「升市莫估頂」，短期支持位暫在３１３００點水平，後市於本年內或可挑戰
３４５００點。
　　有消息指，平保計劃分拆４科企在港上市。他預料該股將受惠該消息的憧憬下，從而推升股
價向好，建議投資者宜待回至約８６元水平吸納，上望１００元，再創上市新高。
　　人行下周四（２５日）實施定向降準，四大內銀股有望將升勢延續。他特別看好工行及建行
，但考慮到該兩股已累升不少，因此建議可待６﹒６９元、７﹒８４元吸納，上望７﹒５元及９
元，齊創歷史高位。（ａｌ、ｇｖ）

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