【地皮截標】觀塘安達臣道住宅地明截標，最高估值３１﹒１億元

《經濟通通訊社記者余萃雯１８日報道》觀塘安達臣道首幅住宅地於明日（１９日）中午截

標，業界估算地皮估值約１８﹒２億元至３１﹒１億元，即每方呎樓面地價約７０００元至

１﹒２萬元。

政府計劃將於安達臣道推出首幅「首置上車盤」地，市場相信是次地皮的招標結果，對「首

置盤」將會有參考作用。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文向本通訊社表示，預期地皮每呎樓面地價約８５００

元至９５００元，估計總地價介乎２２億元至２４﹒６億元。他認為，雖然區內將會有地皮用作

「首置上車盤」，但認為此並非影響發展商出價的因素，因區內已有不少公營房屋，反而交通位

置不便或成為最大影響出價的因素。

林浩文預料，項目將吸引逾１０間發展商投標，並會用作發展中小型單位為主，估計落成後

項目的每呎呎價約１﹒８萬元。他提到，政府將安達臣道舊石礦場用地分間成為多幅面積較小的

地皮，因此相信該區未來密度亦會較高，建成後與將軍澳區規劃相似。

美聯測量師行董事林子彬則認為，是次地皮的規模適中及位處地勢較高，相信未來落成單位

可享開揚景觀，預期將吸引各類發展商在該區「插旗」。他預期，項目每呎樓面地價約為

９０００元，估值約為２３﹒３４億元。

該地皮前身為嘉華國際（００１７３）旗下嘉華建材石礦場的其中一部分，面積約５﹒７６

萬平方呎，估計最高可建樓面面積約２５﹒９３萬平方呎，作住宅（乙類）發展。

