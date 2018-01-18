《小傳日記》再度破頂創佳績，成交接近二千億！

《小傳日記》魚缸噚日（１７日）喺股王ＱＱ（００７００）、生發發（００３８８）同神

州錢莊等藍戰士護航之下夾高，突破２００７年高位３１９５８點創出史上新高，今日繼續破頂

，ＧｏＧｏ高！

外圍花旗國嗰邊三大指數都好靚仔，道指首次收市突破二萬六，報２６１１５點，加上夜期

破三萬二，令魚缸今朝一開就升１６５點報３２１４８破頂，之後喺ＱＱ創新高４５４銀下，加

上生發發、神州錢莊造好，令魚缸最高升到３２２３３點創新歷史新高！

不過去到中段，隨住藍戰士升幅收窄，魚缸亦都一度倒跌１１３點報３１８６９點，好在尾

市神州錢莊同祖國移動（００９４１）接力，最後收市魚缸都有得上升，飆起１３８點或

０﹒４３巴仙，報３２１２１點，主板成交１９６３億，再比噚日多一成，再創兩年半高！國貨

方面就出色Ｄ，全日跳起２２６點或近２巴仙，報１３０９４點。



＊生發發破頂走勢相當靚，祖移終上移５Ｇ概念足＊



ＱＱ噚日收市見新高４４９銀收市，今朝魚缸咁犀利，股王當然唔執輸啦。咁啱野村話，睇

好ＱＱ「小程序」成為未來增長動力，維持「掃貨」評級，他屐由４５８銀升到５３６銀！而

ＱＱ旗下微信支付亦允許用家綁定境外信用卡。消息令到ＱＱ炒上新高４５４銀，不過之後遇到

淡友反擊，最後碌返落嚟，埋單計就腳軟唔夠半個巴仙，報４４７﹒８銀。

不過，另一隻孖屐新焦點生發發今日表現就強過股王啦，因為今朝股價終於升破２０１５年

高位２９８﹒６５銀，仲見３０１銀上市新高，認真勁！股價亦已經高過瑞銀他屐２９２銀。最

終全日埋單升近１巴仙，報２９７﹒６銀，加油！

被缸友戲稱為「藍燈籠」嘅祖國移動，將進行５Ｇ試驗，股價升近３巴仙，突破８０銀關口

，埋單收報８１﹒４５銀，成為第二勁嘅藍戰士。



＊釋放流動性錢莊乘勢升，抽水機大開新城往下隊＊



人行預計普惠金融定向降準下周四（２５日）全面實施，業務操作室負責人早前表示，將會

釋放出大約３０００億人仔嘅長期流動性。另外，公開市場今日有７００億人仔逆回購到期，今

日淨投放９００億人仔，今星期累計淨投放５１００億人仔。摩通睇好神州錢莊，令中行

（０３９８８）、工行（０１３９８）、建行（００９３９）分別彈高２巴仙至３巴仙，報

４﹒４１銀、７﹒１６銀及８﹒４２銀。而工行更加成為最勁藍戰士！

繼碧桂園（０２００７）配股同發債之後，之前私有化失敗嘅新城發展（０１０３０）折讓

近９巴仙配股，股價一開波沽得好勁，即刻唔見近８巴仙，之後好友打返上去，最終收報

６﹒０２銀，無咗超過６巴仙。至於碧桂園同萬科（０２２０２）等神州磚頭，就分別唔見逾１

巴仙，分別收１６﹒５２銀及３９﹒５５銀。



＊希瑪急衝前逼近２０元，街坊好招積齊齊開派對＊



計埋今日，新丁希瑪（０３３０９）已連升四日啦，開市兩個鐘之內，股價爆升至１９﹒９

銀全日高位，比招股價２﹒９銀高出約５﹒９倍，依家仍忍得手仲未沽嘅缸友坐喺度等錢收，每

手帳面最多可以賺３４０００銀！雖然挑戰２０元關口不果，但希瑪全日仍夾高逾５８巴仙，埋

單１５﹒４銀，唔知後市仲有冇繼續爆升呢？

受到希瑪影響，其他醫療股亦見瘋搶，街坊愛康醫療（０１７８９）就手牽手跳高近５０巴

仙，報４﹒７２銀，盤中高見５﹒８１銀破晒頂添呀，勁！而天美（０１２９８）亦跟住衝前近

１３巴仙，報２﹒６８銀；現代牙科（０３６００）就喺上年１２月開始橫行咗足足１個半月，

今日終於吐氣揚眉啦，完場時就大升逾２６巴仙，埋單２﹒７７銀；永勝醫療（０１６１２）亦

唔輸蝕，跟埋一眾醫療佬開Ｐａｒｔｙ，全日衝高近１３巴仙，報０﹒７９銀，實在可喜可賀呀

！



＊鞍鋼發盈喜股價ＧｏＧｏ高，ＹＧＭ特息缸友爭住搶＊



神州鋼鐵佬鞍鋼（００３４７）發盈喜，事關佢受惠大力推進系統降本增效等等措施，令經

濟效益大幅提升，同時仲預料去年純利急增２﹒５倍，每股盈利亦都剷高２﹒５倍添，叻！最終

佢全日就夾高逾８巴仙，埋單８﹒１９銀。不得不提嘅係，佢喺周一（１５號）仲出現咗一支

「大陰燭」，其後就連續升咗三日添呀，唔知後市仲可唔可以延續佢強勁嘅升勢呢？

持有ＹＧＭ貿易（００３７５）嘅缸友要留意啦，事關佢擬宣派每股４蚊嘅特別息，預計將

於２月９號派發，持有呢隻股仔嘅缸友一於等住收錢啦！呢個消息隨即刺激股價向上，全日踢高

近１８巴仙，報１０﹒３銀。

另外，先達國際物流（０６１２３）今日復牌番嚟魚缸呢個大家庭，公眾持續量終於恢復番

喇，公司即將改名「圓通速遞」，完場時佢踢高咗近９巴仙，報４﹒３５銀。請請！



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