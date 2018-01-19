【地皮截標】地政總署：觀塘安達臣道地皮共收２５份標書

《經濟通通訊社１９日專訊》觀塘安達臣道地皮截標，地政總署回覆指，共收到２５份標書

。

現場所見，是次參與的發展商包括建灝地產、越秀地產（００１２３）、華懋集團、佳明

（０１２７１）、其士國際（０００２５）、宏安（０１２２２）夥錦華合資、大昌集團

（０００８８）、麗新發展（００４８８）、嘉里（００６８３）、中海外（００６８８）、新

世界（０００１７）、新地（０００１６）、萬科海外、長實地產（０１１１３）、信置

（０００８３）、富豪（０００７８）、英皇國際（００１６３）、莊士機構（００３６７）、

億京發展夥萬泰集團、五礦地產（００２３０）、恆地（０００１２）、會德豐（０００２０）

、嘉華國際（００１７３）及遠東發展（０００３５）。

觀塘安達臣道首幅住宅地，業界估算地皮估值約１８﹒２億元至３１﹒１億元，即每方呎樓

面地價約７０００元至１﹒２萬元。



＊業界估算地皮每方呎樓面地價約７０００元至１﹒２萬元＊



政府計劃將於安達臣道推出首幅「首置上車盤」地，市場相信是次地皮的招標結果，對「首

置盤」將會有參考作用。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文向本通訊社表示，預期地皮每呎樓面地價約８５００

元至９５００元，估計總地價介乎２２億元至２４﹒６億元。雖然區內將會有地皮用作「首置上

車盤」，但認為此並非影響發展商出價的因素，因區內已有不少公營房屋，反而交通位置不便或

成為最大影響出價的因素。

林浩文預料，項目將吸引逾１０間發展商投標，並會用作發展中小型單位為主，估計落成後

項目的每呎呎價約１﹒８萬元。他提到，政府將安達臣道舊石礦場用地分間成為多幅面積較小的

地皮，因此相信該區未來密度亦會較高，建成後與將軍澳區規劃相似。（ｄｌ）

