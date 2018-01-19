港股連續三日破頂，收３２２５４升１３２點，成交降至１６２６億

《經濟通通訊社１９日專訊》美股回吐，港股連續兩日破頂後今日大部分時間在高位整固，

惟在收市競價時段一舉抽上３２２５４以全日最高位收，突破上日高位３２２３３，連續三日創

出史上新高。

港股今早高開２０點報３２１４２，其後主要在３２０００至３２２００水平上落整固，最

終尾市抽升至３２２５４全日最高位收市，升１３２點或０﹒４１％。主板成交１６２５﹒８４

億元，比上日減少１７﹒２％。

上證綜合指數收３４８７，升１３點或０﹒３８％。國企指數報１３１７９，漲０﹒６５％

或８４點。



＊恆指全日最高位收，３１隻藍籌升＊



５１隻恆指成分股中，３１隻上升１８隻下跌，２隻持平。

中移動（００９４１）公布１２月份４Ｇ上客量加快，淨增１５６１﹒６萬戶，較１１月份

淨增５２２﹒３萬戶，增近２倍，出現明顯增幅，於１２月底４Ｇ總客戶亦增至６﹒４９５億戶

。該股上日急升近３％，今日回吐１﹒１７％，報８０﹒５元。

其他重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒０３％，報４５２﹒４元；匯控

（００００５）跌０﹒０６％收８５﹒４元；友邦（０１２９９）回升０﹒２３％收６６﹒６５

元；港交所（００３８８）上日破頂後，今日回吐０﹒９４％報２９４﹒８元。

中資金融股個別發展，內銀股維持升勢，工行（０１３９８）升０﹒４２％收７﹒１９元；

建行（００９３９）升０﹒７１％報８﹒４８元。野村分析員表示，內銀股的估值於兩年前開始

收復，雖然部分內銀Ａ股及Ｈ股均創歷史新高，但相對於國際同業而言，估值仍是明顯被低估。

內險股方面，個別受累中保監與財政部日前聯合發布文件，要求加強保險資金運用管理，支

持防範化解地方政府債務風險；鼓勵保險機構購買地方政府債券，嚴禁違法違規向地方政府提供

融資，不得要求地方政府違法違規提供擔保。國壽（０２６２８）跌１﹒７２％收２５﹒７５元

；平保（０２３１８）升０﹒８７％，報９３﹒３元；新華保險（０１３３６）挫３﹒３８％報

５４﹒３５元。



＊內房成升市火車頭，潤地漲逾７％＊



內房股成為今日升市火車頭，國家統計局上日公布２０１７年商品房銷售額１３３７０１億

元人民幣，增長１３﹒７％，其中住宅銷售額增１１﹒３％。華潤置地（０１１０９）全日急升

７﹒４％收２８﹒３元，中海外（００６８８）漲５﹒６７％報２９﹒８元，兩股成為全日升幅

最大恆指成分股。碧桂園（０２００７）亦升３﹒１５％報１７﹒０４元；萬科（０２２０２）

升２﹒９１％報４０﹒７元；恆大（０３３３３）升３﹒３２１％，報２８元。



＊恆安跌逾３％最差籌，中金降目標＊



中金最新把恆安國際（０１０４４）目標價由９２﹒７元微降至９０元，評級維持「買入」

不變。恆安收跌３﹒３２％報７７﹒２５元，為跌幅最大恆指成分股。其他內需消費股方面，旺

旺（００１５１）急升４﹒０６％報６﹒９２元；蒙牛（０２３１９）漲１﹒１５％收

２６﹒３５元；萬洲國際（００２８８）升２﹒６３％，報８﹒９９元。

醫療相關股昨日熱炒，今日回吐。希瑪眼科（０３３０９）盤中低見１１﹒０２元，收跌

１６﹒３６％報１２﹒８８元；愛康醫療（０１７８９）跌８﹒０５％，報４﹒３４元。

中國油氣控股（００７０２）為全日跌幅最大個股，收挫７８﹒４６％，報２﹒８仙；鼎石

資本（００８０４）為升幅最大個股，收漲升３０﹒２８％報０﹒１４２元。（ｅｃ）

