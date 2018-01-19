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即市新聞

19/01/2018 17:05

《神州經脈》中間價逾兩年高，去年房貸５﹒６萬億，滬指連升５周

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌美元中間價今續刷新逾兩年高，在岸離岸盤中更雙雙
升破６﹒３９關。滬綜指一度上試３５００點大關，最終收升０﹒３８％，報３４８７﹒８６點
，再創兩年收市新高，連升第四日；深成指收市跌０﹒２１％，報１１２９６﹒２７點；創業板
收跌０﹒５７％，報１７２８﹒１４點。兩市成交５４１４億元（人民幣．下同），較上日增加
約１１％。
　　總計全星期，滬綜指升１﹒７％，連升五個星期，而深成指及創業板均要向下，深成指跌
１﹒４％，創業板更大幅跑輸，跌３﹒２％。

＊在岸即期高見６﹒３８８８＊

　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１６９，較上個交易日大升２３２點子，刷新逾２５個月
高點。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５５點子，盤中相繼突破６﹒４、６﹒３９關，高見
６﹒３８８８的２５個月新高。
　　國際清算銀行（ＢＩＳ）公布，２０１７年，人民幣實際有效匯率累計跌０﹒９９％，名義
有效匯率則累計跌０﹒６４％，錄２００３年以來首次連續兩年下跌，但跌幅明顯收窄。
　　瑞銀發表研究報告稱，近幾個月美元超預期貶值、中國資本外流消退且出口大幅回升，預計
中國當局在很大程度上將允許人民幣走強，以反映升值壓力。儘管「逆周期因子」的暫退令市場
認為人民幣升勢恐暫停，但連續調強的人民幣中間價安撫了人心，表明此舉只是為了應對美元疲
軟。
　　該行預計，在岸人民幣兌美元今年底升至６﹒４，２０１９年底前達到６﹒３０。

＊人行本周淨投放８０５５億＊

　　人行今日進行２３００億元逆回購，單日淨投放８００億元。總結全星期，累計淨投放
５９００億元，連續兩星期錄得淨投放，上周淨投放４００億元。若計及中期借貸便利（ＭＬＦ
），本周淨投放８０５５億元，創一年來單周新高。
　　交易員指出，央行逆回購持續淨投放助力下，隨著繳稅影響的消失，流動性呈現改善之勢，
不過仍難言寬松。上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）續全線升，３個月期Ｓｈｉｂｏｒ
升近１個基點，報４﹒７１１５％，為連續第８個交易日上漲，續創１月３日來新高。

＊上交所：做好股市風險預警＊

　　中證監主席助理張慎峰出席論壇時表示，２０１８年要牢牢把握高質量發展要求，建設賦有
國際競爭力的資本市場，守住不發生系統性風險的底線，打好防範風險重大攻堅戰，全力維護資
本市場穩定運行。
　　他指出，２０１７年上證綜指振幅超過２％交易日只有３個，價值投資理念確立；上市公司
全年現金分紅達到９７８４億元，為歷史最高。
　　上交所副理事長張冬科同場表示，要加強對債市、匯市、房市、大宗商品市場波動影響的研
究，做好股市風險的預測預警。通過實施「新藍籌行動」，支持一批新一代的ＢＡＴ企業成長，
成就一批具有世界影響力和競爭力的新藍籌企業。並加快國際化進程，以服務「一帶一路」倡議
為突破口。

＊小微企業貸款增３﹒４萬億＊

　　人行發布四季度金融機構貸款投向統計報告，２０１７年末，金融機構人民幣各項貸款餘額
１２０﹒１萬億元，同比增長１２﹒７％，增速比上年末低０﹒８個百分點；全年增加１３﹒５
萬億元，同比多增８７８２億元。
　　當年貸款投向呈現以下特點：一、企業中長期貸款增速提高。二、小微企業貸款增長較快，
全年增加３﹒４萬億元，同比多增３９６７億元。三、工業和服務業中長期貸款增速上升。四、
農村和農業貸款增速上升。五、房地產貸款增速回落，全年增加５﹒６萬億元，同比少增
１０８７億元。六、住戶消費性貸款增速減緩，經營性貸款增速提升。

＊樂視網：終止重大資產重組＊

　　樂視網（深：３００１０４）公布，該公司決定終止重大資產重組事項，以及取消改名。
　　公告指，樂視控股因對外借款及擔保，導致資產被大量凍結，考慮到樂視控股短期內提出實
質解決方案存在不確定性，而樂視控股所持樂視影業的２１﹒８１％股權正處於司法凍結狀態，
加上樂視影業對其關聯方樂視控股的１７﹒１億元人民幣應收款項問題尚未解決，故認為是次重
大資產重組暫不具備實施基礎，決定終止該項目。
　　另外，樂視網考慮到公司業務及品牌的延續性，經董事會通過後決定取消更改公司名稱。
　　樂視網將於本月２３日（下周二）召開公司經營情況投資者說明會，據指董事長孫宏斌等將
會出席。（ｊｙ）

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