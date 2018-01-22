《盤後部署》港股氣氛熾熱及成交配合，短線仍有上升動力

《經濟通通訊社２２日專訊》美股上周五（１９日）造好，納指和標指同創收市新高。港股

今早未有受美國政府停擺影響，高開２２點報３２２７６點，再創新高，但在內銀股全線回吐下

，大市於早段最多曾挫２０８點，見全日低位３２０４６點。其後於騰訊（００７００）、港交

所（００３８８）及平保（０２３１８）等重磅股創新高，加上內房股再度發力下，港股於午後

升幅一度擴大至１６２點，高見３２４１７點再創新高。最終收報３２３９３點，升１３８點。

主板成交１６８９﹒３４億元。

國指上升２５點或０﹒１９％，報１３２０４點。滬指升１３點或０﹒３９％，報３５０１

點。



＊內房連日炒宜分多注買入，料濠賭股持續造好＊



內房股連日炒高，相關股份陸續保持升幅。可是，由於部分內房股接連創新高，高追風險相

對會較高，特別為一線內房，包括潤地（０１１０９）和萬科（０２２０２）等，投資者未必適

合一次過大手購入足夠數量，反而可考慮多次小注地入貨，減低可能回調的心理壓力。

雖然今早大市見沽壓，但濠賭股亦能逆市造好，其後升幅更進一步擴大。花旗發表報告，指

料金沙（０１９２８）將宣布派末期息每股１﹒９９元。而此前瑞銀料濠賭業上季的

ＥＢＩＴＤＡ按季上升１１％，而預計金沙及美高梅（０２２８２）有望跑贏同業。加上還有不

夠一個月就到農曆新年假期，預計假期效應下，濠賭股能持續受惠。



＊料港股十天線有強大支持，留意美國政府停擺＊



港股繼續牛市狀態，雖然在連續三日破頂後，今早曾稍見調整，但未幾就成功收復失地。在

多個板塊，包括內房股、濠賭股等持續熱炒下，加上有足夠的成交配合，預計港股在短線仍有足

夠上行動力，估計在短期內會維持反覆向上格局。但現時仍未適合估頂，料大市在十天線

（３１６６１點）有強大支持。

美國參議院將於當地時間今日中午重新表決臨時撥款草案，以尋找結束政府的停擺。華府部

分部門於上周五午夜起停擺，因為未有足夠票數通過臨時撥款草案。需繼續留意美國政府能否在

今日結束停擺困境，及表決結果對美股走勢的影響。（ａｌ）

