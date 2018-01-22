《異動股》瑞聲（２０１８）跌近３％，蘋果遭分析師降出貨量預測

《經濟通通訊社２２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價下跌２﹒６５％，報１３２﹒３

元。暫為表現最差藍籌；成交約１６７萬股，涉資２﹒２３億元。

現時，恆生指數報３２２５１，下跌３點或下跌０﹒０１％，主板成交４４６﹒７１億元。

上證綜合指數報３４９５﹒０６，上升７﹒２０點或上升０﹒２１％，成交８９０﹒１４億

元人民幣。

台灣知名蘋果分析師凱基證券郭明錤最新報告指，因為中國市場需求疲弱、手機市場的換機

周期拉長，且高售價遏抑了換機需求，而且屏幕較小，ｉＰｈｏｎｅ Ｘ生命周期出貨量約

６２００萬部，較先前的８０００萬部減低了約２３％。

同時，該報告再下調ｉＰｈｏｎｅ Ｘ第一季及第二季出貨量至１８００萬部及１３００萬

部，分別低於市場共識首季的２０００萬至３０００萬部；及次季的１５００萬至２０００萬部

。

另外，該報告又指，上半年整體ｉＰｈｏｎｅ的出貨量仍能維持０至５％的年增長，主要因

為降價後的舊款ｉＰｈｏｎｅ需求優於預期。

同時，瑞信降瑞聲目標價至２０５﹒９元，但評級予「跑贏大市」。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １７﹒３２元 下跌０﹒２３％

華顯光電 （００３３４） １﹒００元 下跌１﹒９６％

通達集團 （００６９８） １﹒９８元 下跌１﹒４９％

信利國際 （００７３２） ２﹒８７元 下跌３﹒０４％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒５６元 下跌０﹒３９％



丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒３６元 下跌１﹒３９％

富智康集團（０２０３８） ２﹒３４元 上升１﹒３０％

舜宇光學 （０２３８２） １１２﹒２０元 上升０﹒３６％

鴻騰精密 （０６０８８） ５﹒１３元 上升１﹒３８％

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