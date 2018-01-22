安本標準投資管理：港股未有泡沫，或有健康調整，但前景正面

《經濟通通訊社２２日專訊》港股屢創歷史新高，安本標準投資管理中國及香港股票投資主

管姚鴻耀於記者會表示，去年港股累積較大的升幅，但升勢主要集中於數隻科技股，今年則擴展

至其他行業，認為是較健康「牛市」，認為港股未有出現泡沫。雖然部分股份股價錄得升幅，但

利潤同樣有大幅增長。

不過他提醒，部分估值較高的公司可能會有風險，加上利率趨升，市場的謹慎情緒或會升溫

，可能導致市場出現健康調整。但他對港股前景仍然正面，因為市場基本面以及優質公司的利潤

增長仍然正面。

姚氏又預期，北水投資港股的規模會視乎估值而定，若果Ａ、Ｈ股份差價收窄，北水或會稍

為停下來，但仍然會尋找折讓較高的股份，而內地投資者對外投資的需求仍然強勁。

另外，安本標準投資管理新興市場高級經濟師Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｗｏｌｆ表示，中國有

賴強大的外部融資優勢，短期內經濟「硬著陸」的風險不大，但經濟增速將會有序放緩，去年中

國帶動全球貿易復甦，現時已發展市場在帶動復甦方面發揮更大的作用。

此外，安本又預計，今年環球市況將較去年成熟，貨幣政策或稍為收緊，但不致於全面收縮

。

但若果地緣政治風險成型，可能拖累復甦步伐。另一方面，中國富裕程度上升，服務業和消

費行業走向高檔，可留意旅遊、金融服務及健康護理行業等的投資機會。（ｃｈ）

