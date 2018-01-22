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即市新聞

22/01/2018 12:45

《午市前瞻》港股短線續反覆惟升浪未止，內房走強專家薦多隻股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股續創新高，技術上進一步超買，雖然港股預託證券續升，
不過美國聯邦政府被迫暫時關門，影響投資氣氛。港股今早再創歷史新高，開市升２２點，報
３２２７６，然後最多升至３２３０３創史上新高，惟之後大市走勢反覆，最低曾見３２０４６
點跌２０８點。不過，騰訊（００７００）破頂、平保（０２３１８）倒升創新高，令大市跌幅
收窄，最終午收跌１４點或０﹒０４％，報３２２４０點。
　　國指半日跌２點或０﹒０２％，報１３１７６。滬指升７點或０﹒２２％，報３４９５點。

＊騰訊破頂高見４５７元，平保旺旺潤地造好＊

　　交銀國際予互聯網業領先評級，建議投資者關注騰訊，而騰訊亦獲瑞銀續予「買入」評級，
公司完成發行５０億美元票據，股價最高見４５７元破頂，午收升０﹒５３％，報４５４﹒８元

　　平保今早亦見９４﹒９元創上市新高，有傳平安好醫生獲軟銀投資，１月底前提交ＩＰＯ申
請，股價今早收漲０﹒９６％，報９４﹒２元。國壽（０２６２８）則升０﹒１９％，報
２５﹒８元。
　　個別車股今早升幅亦擴大，工信部部長苗圩表示，新能源汽車補貼政策調整勢在必行，而逐
步釋放調整壓力比推遲到２０２０年底的一次性調整更理想，比亞迪（０１２１１）、華晨
（０１１１４）、吉利（００１７５）午收分別升５﹒２７％、跌１﹒８６％及跌０﹒８％，報
７３﹒９５元、１９﹒０４元及２４﹒８０元。
　　消費股旺場，旺旺（００１５１）高見７﹒３４元創兩年半高，午收漲５﹒０６％，報
７﹒２７元，暫為表現第２佳藍籌。內房潤地（０１１０９）則升６﹒３６％，報３０﹒１元，
為半日表現最佳藍籌。同業早前配股的新城（０１０３０）則升４﹒９７％，報７﹒３９元，盤
中高見７﹒７８元破頂。

＊寶勝獲私有化裕元派特息，中油氣主席被斬倉後股價倍升＊

　　寶勝（０３８１３）溢價獲提私有化，因裕元（００５５１）持有寶勝國際６２﹒４１％股
權，寶成工業將向裕元支付６７﹒６億元作代價，而裕元則計劃將從裕元出售獲得的淨收益幾乎
全部作為一次性特別股息派發予裕元股東。寶勝漲２７﹒２７％，報１﹒９６元。裕元升１３﹒
５５％，報３６﹒４５元，盤中見３７﹒１元破頂。
　　中油氣（００７０２）上周五（１９日）尾市大插八成，今早卻大幅高開８６％，其後升幅
擴至２﹒１倍，最高見０﹒０８７元，午收升１﹒８倍，報０﹒０７９元。該公司公布，獲執董
兼主席戴小兵告知，由於其股票經紀鑒於公司股價於上周五劇跌，因此，戴氏全資持有之
ＳＯＧＲＩ及其持有公司之２﹒１５億股及９００萬股普通股，佔已發行股本總額約１﹒３％及
０﹒０５％，於同日內遭經紀斬倉。戴小兵同日亦增持股份。

＊黃志陽：萬科上望５０元，二三線內房宜追落後炒賣＊

　　財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，港股連續三日破頂後見調整，惟料維持窄幅波
動，投資者正游走於不同板塊，大市短線維持仍反覆上落，除非出現大型沽壓，否則短期升浪仍
未止。
　　另外，內房近日全線走強，相較去年最為活躍的融創中國（０１９１８）及中國恆大
（０３３３３），他今年更為看好中海外（００６８８）、華潤置地及萬科（０２２０２）。黃
志陽指，萬科近日升勢驚人，但其估值較融創及恆大仍偏低。建議投資者可以現價先買一注，或
待整固至十天線水平（約３９﹒７２５元）買入，上望目標５０元。
　　另外，黃志陽指二三線內房股銷售理想，加上他們較一線內房地價較平，但同時亦較易受地
方政策影響，建議投資者可細注買入禹洲地產（０１６２８）、旭輝（００８８４）、龍光地產
（０３３８０）等，追落後分散炒賣。（ｇｌ、ｆｆ）

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