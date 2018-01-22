《再戰明天》日央行公布貨幣政策決定，世界經濟論壇在達沃斯舉行

《經濟通通訊社２２日專訊》明日，日本央行公布貨幣政策決定，新加坡及本港公布１２月

通脹率。



＊日本央行公布貨幣政策決定＊



在外圍重要經濟活動上，第六屆中國電子商務年會明日在上海舉行。

日本央行公布貨幣政策決定。

世界經濟論壇會議（至２６日）在達沃斯舉行。

歐洲央行副總裁岡斯坦西歐參加歐盟財長會議。

本港時間明午４：００ｐｍ，瑞典議會金融委員會舉行有關金融穩定和宏觀審慎政策的公開

聽證會。瑞典央行總裁英韋斯及多位金融財政官員將出席。

歐洲經濟暨財政事務理事會會議在布魯塞爾舉行。



＊新加坡及本港公布１２月通脹率，日本公布工具機訂單＊



在數據方面，明早５：３０ａｍ，新西蘭公布１２月服務指數表現。

明午１２：３０ｐｍ，日本公布１１月全產業活動指數，月率料由０﹒３％升上０﹒８％。

１：００ｐｍ，新加坡公布１２月消費者物價指數，年率料維持於０﹒６％；核心消費者物價指

數年率料由１﹒５％降至１﹒４％。

１：３０ｐｍ，日本公布１２月東京百貨業銷售。２：００ｐｍ，日本公布１２月工具機訂

單。

４：００ｐｍ，台灣公布１２月工業生產，年率料由０﹒８５％升上１﹒２％。

４：３０ｐｍ，香港公布１２月綜合消費物價指數，年率料由１﹒６％升上１﹒７％。



＊泛海開股東特別大會＊



在本港，明日開股東特別大會的公司有：楓葉教育（０１３１７）、中國泛海國際

（００９５２）和中國航空工業國際（００２３２）。（ｈｏ）

