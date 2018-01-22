《經濟通通訊社２２日專訊》世茂房地產（００８１３）預期，２０１７年純利較２０１６
年將有約不少於４０％增長，主要由於集團核心業務的利潤增加及人民幣兌美元之匯兌收益。
公司預計，２０１７全年業績公告將於今年３月下旬刊發。（ｄｌ）
22/01/2018 18:44
《企業盈喜》世茂房地產（０８１３）料去年純利按年最少升約四成
《經濟通通訊社２２日專訊》世茂房地產（００８１３）預期，２０１７年純利較２０１６
年將有約不少於４０％增長，主要由於集團核心業務的利潤增加及人民幣兌美元之匯兌收益。
公司預計，２０１７全年業績公告將於今年３月下旬刊發。（ｄｌ）
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