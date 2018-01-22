《小傳日記》第四日新高，好友勁風騷，三勇將領帥，早沽心都碎！

《小傳日記》花旗國政府雖然陷入暫停運作局面，但對當地魚缸無做成太大影響，反而喺消

費股發威之下，道指上星期五（１９日）收高５３點報２６０７１，標普５００同埋納指仲齊齊

創收市新高，Ｈａｐｐｙ！

外圍咁勁，香江魚缸繼續開Ｐａｒｔｙ高開２２點，雖然曾調頭跌２０８點至３２０４６，

不過好友好快就奪回主導權，全靠獲瑞銀升目標至５２５銀嘅ＱＱ（００７００），再夾高２巴

仙收４６０銀破頂，加上平保（０２３１８）跳起３巴仙收９６﹒１５銀，向「紅底」進發，同

埋生發發（００３８８）衝前逾２巴仙收３０１銀，盤中都一度見３０２﹒８銀，勁！

三位「勇將」帶領下，魚缸第四日創下史上新高，收漲１３８點報３２３９３；國指則漲

２５點報１３２０４。全日成交超過１６８９億銀，旺！



＊大隻內房佬愈漲價愈高，二線唔執輸乘勢炒返轉＊



一眾大隻內房佬今日仍氣勢如虹，午後升幅仲繼續擴大添呀，潤地（０１１０９）就全日飆

高逾６巴仙，埋單３０﹒１銀，仲曾試過喺３０﹒３銀山頂位插旗添，創埋上市新高，係全日表

現最威水嘅藍戰士，真係要講句恭喜恭喜呀；至於街坊中海外（００６８８）嘅升浪仍未停止，

總共飛起咗２巴仙，報３０﹒４銀，盤中高見３０﹒９銀，距離２０１５年５月初嘅高位

３１﹒２２銀尚差一步之遙，叻！

至於二三線嘅內房佬表現亦唔輸蝕，中海外宏洋（０００８１）就彈起咗近１８巴仙，埋單

５﹒０８銀，佢嘅供股權（０２９２０）更抽升３﹒２倍收０﹒５６銀；街坊金茂

（００８１７）早前折讓配股，近日就畀董事喺場內掃咗３１６０萬股股份，完場時就總共飛起

咗逾９巴仙，埋單４﹒４１銀；富力（０２７７７）表現亦唔輸蝕，仲圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，

最終全日急升逾１０巴仙，埋單２３﹒２５銀，唔知呢班內房佬嘅後市仲可唔可以再接再厲呢？



＊寶勝私有化裕元亦好勁，安寧想起樓股價高高收＊



過海上市既寶島品牌寶勝（０３８１３）畀寶成工業買起，私有化後就會離開魚缸，同大家

講Ｂｙｅ Ｂｙｅ。寶成工業將會以每股２﹒０３銀，即係溢價３２巴仙提私有化，涉及１０９

億銀！消息令寶勝開市即彈上２﹒０２銀，收市都升２９巴仙埋單，報１﹒９９銀。持寶勝超過

六成股權嘅裕元（００５５１），就決定同大家分咗呢舊豬肉，計劃派特息畀自己股東，只係留

番少少做公司流動資金，裕元今朝開市即飛上３７﹒１銀創上市新高，收市仍升近１９巴仙，

３８﹒１５銀埋單。

另外，華懋系概念股安寧（００１２８）公布申請更改荃灣顯達鄉村俱樂部地段用途，由

「體育及康樂會所」改為「住宅」用途，消息令安寧開市即彈上去０﹒６銀，全日更以最高位

０﹒６５銀收市，漲逾５１巴仙，勁！



＊賭股有運行金銀齊齊彈，長實傳賣地長和尾市飛＊



唔知係咪缸友睇好馬交賭收，喺農曆新年期間可以成功反彈，博彩佬近日表現勇猛，當中花

旗睇好金沙（０１９２８）派末期息每股１﹒９９銀，呼籲缸友繼續「掃貨」，目標維持５０銀

，金沙今日即飛高４巴仙，以全日最高位４７﹒９銀收市，創逾３年新高，加加埋埋７日累升近

１６巴仙，勁！銀娛（０００２７）表現都唔輸蝕，同樣以全日最高位６５﹒９５銀收市，創逾

三年新高，收市升逾３巴仙，六日加埋升近一成。街坊永利馬交（０１１２８）繼續造好，全日

剷高逾３巴仙，報２７﹒６銀；美高梅（０２２８２）全日亦衝前近２巴仙，報２４﹒６５銀。

長和系向缸友報喜！有傳長實（０１１１３）以近２５０億出售重慶一塊商住用地，長實最

高飛上７４﹒２銀觸頂，兩日累升近３巴仙，近全日最高位埋單，收報７４﹒１銀升近１巴仙；

長和（００００１）尾市受缸水追捧，同樣係全日最高位收市，報１０２﹒６銀，漲近２巴仙。



＊油氣掀波浪斬倉無有怕，精電發盈警走勢轉差勁＊



神州油氣（００７０２）主席戴小兵喺上周五（１９日）畀人斬倉，拖累股價大插近八成，

真係欲哭無淚！不過股價今日大勇，總共飆高１﹒９倍，埋單０﹒０８銀，唔計中海外宏洋個供

股權嘅話，係全日表現最威水嘅魚毛！而半新丁ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）尾市亦炒起

１﹒６倍，報３﹒０９銀，升幅緊跟油氣之後！

另一邊廂，亞洲雜貨（０８４１３）就相當不幸，佢早喺１０號嗰日，就畀股東以場外方式

掟貨，足足成１﹒７億股股份架，平均價為１﹒６２銀，最終今日佢亦無奈趴低逾２２巴仙，報

１﹒０４銀，成為全日表現最差嘅魚毛，真係相當「黑仔」啦！

京東方精電（００７１０）發盈警呀，仲話受累薄膜電晶體液晶（ＴＦＴ）市場激烈競爭所

影響，預計年度純利仲大減約６０個巴仙，結果完場時仍碌低近１４巴仙，報４﹒４５銀。請請

！



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