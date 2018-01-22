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即市新聞

22/01/2018 16:11

【史上新高】港股連續四日破頂，升１３８點收３２３９３

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美股上周五（１９日）造好，納指及標指齊齊創收市新高。港
股今早再創歷史新高，開市升２２點報３２２７６，之後走勢反覆，一度跌２０８點低見
３２０４６，惟之後大市回復升勢，多隻內房股、金沙（０１９２８）等賭股受資金追捧，尾市
一度最多攀升１６２點報３２４１７點史上新高，最後港股收報３２３９３，升１３８點或
０﹒４３％。港股連續第四創出史上新高，以收市價計連升五日累漲１０５４點或３﹒３６％。
　　主板成交１６８９﹒３４億元，比上周五增加約４％。
　　滬指收３５０１，升１３點或０﹒３９％。國指報１３２０４，漲０﹒１９％或２５點。
　
＊騰訊高見４６０元創新高，潤地升幅漲領藍籌股＊

　　藍籌股方面，騰訊（００７００）獲大行交銀國際予互聯網業領先評級，騰訊亦獲瑞銀續予
「買入」評級，公司完成發行５０億美元票據，該等消息刺激股價向好，全日漲１﹒６８％，收
４６０元為上市新高。
　　另一隻創上市新高的藍籌股為平保（０２３１８），有傳平安好醫生獲軟銀投資，１月底前
提交ＩＰＯ申請，該股以全日最高位９６﹒１５元收市，全日漲３﹒０５％。
　　內房股午後升幅進一步擴大，潤地（０１１０９）飆高６﹒３６％，報３０﹒１元，盤中高
見３０﹒３元創新高，為全日表現最佳藍籌股；中海外（００６８８）亦漲２﹒０１％，報
３０﹒４元。
　　二三線內房股全線走強，中海外宏洋（０００８１）急升１７﹒５９％，報５﹒０８元，其
供股權（０２９２０）收０﹒５６元急升３﹒２倍；世茂房產（００８１３）此前獲美銀美林唱
好，並予以「買入」評級，刺激該股向好，全日漲１﹒６９％，報２４元。
　　中資汽車股造好，工信部部長苗圩表示，新能源汽車補貼政策調整勢在必行，而逐步釋放調
整壓力比推遲到２０２０年底的一次性調整更理想，比亞迪（０１２１１）急升８﹒１９％，報
７６元；惟吉利（００１７５）跌１﹒２％，報２４﹒７元。

＊濠賭股造好金沙漲逾４％，瑞聲拗腰倒升近１％＊

　　港股愈戰愈勇，ＥＴＦ亦見進帳。南方Ａ５０（０２８２２）微升０﹒６９％，報
１７﹒４２元，盤中高見１７﹒４４元，接近歷史新高１７﹒７４元。
　　瑞銀此前預料濠賭業上季ＥＢＩＴＤＡ按季升１１％，賭股今日隨市造好，金沙以全日最高
位收市，收漲４﹒１３％，報４７﹒９元，創２０１４年８月以來新高；銀娛（０００２７）緊
隨其後，全日亦升３﹒２１％，報６５﹒９５元。
　　瑞聲（０２０１８）早段曾低見１３１﹒５元，但午後拗腰發力，全日倒升０﹒９６％，報
１３７﹒２元。蘋果分析師凱基證券郭明錤指出，因為中國市場需求疲弱、手機市場的換機周期
拉長，且高售價遏抑了換機需求，而且屏幕較小，ｉＰｈｏｎｅ　Ｘ生命周期出貨量約６２００
萬部，較先前的８０００萬部減低了約２３％。
　　亞洲雜貨（０８４１３）全日挫２２﹒３９％，報１﹒０４元，為全日表現最差個股。
　　中國油氣（００７０２）上周五遭主席斬倉，惟今日仍狂飆１８５﹒７１％，報０﹒０８元
，為全日表現最佳個股。（ｇｖ）

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