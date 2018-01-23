《華爾街內望》美政府結束停擺刺激美股創新高，美債收益率升

《經濟通通訊社２３日專訊》美國股市主要股指周一（２２日）再創新高，因美國參議院民

主共和兩黨終於就撥款議案達成協議，結束聯邦政府停擺。

道指收高１４２點或０﹒６％，至２６２１４點；標普５００指數收升２２點或０﹒８％，

至２８３２點；納指收漲７１點或１％，至７４０８點。

哈里伯頓（Ｈａｌｌｉｂｕｒｔｏｎ）攀升６﹒４％，此前公布第四季季績盈利遠勝預期，

受惠於頁岩油帶動的美國原油產量大增。

納斯達克生物科技股指數急升３﹒２％，創６月２１日來最佳單日表現，此前法國製藥商賽

諾菲同意以１１６億美元收購美國白血病藥物製造商Ｂｉｏｖｅｒａｔｉｖ，後者股價飆升

６１﹒９％。Ｊｕｎｏ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ跳升２６﹒８％，此前美國藥廠新基同意以

約９０億美元現金收購該公司。

其他併購消息中，ＡＩＧ將以５５﹒６億美元收購再保險商Ｖａｌｉｄｕｓ，後者股價暴漲

４４％。

工業股是表現落後板塊之一，通用電氣持續疲弱，再跌０﹒６％，自２０１１年來首次跌穿

１６美元，今年內已下跌近８％。

Ｎｅｔｆｌｉｘ收高３﹒２％，在盤後公布業績後股價再升９％，市值首次超過千億美元大

關，達到１０８０億美元。

美債收益率上漲，此前在美國聯邦政府停擺進入第３日之際，美國議員就重開聯邦政府達成

協議。

十年期美債收益率觸及２﹒６７２％的２０１４年７月以來最高水平，收報２﹒６６５％，

高於上日收盤的２﹒６３９％。（ｍｎ）

