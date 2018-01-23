《盤前攻略》港股ＡＤＲ高收，今早有望再向上尋頂

《經濟通通訊社２３日專訊》美國參議院通過臨時撥款法案，聯邦政府有望結束三天的停擺

，並令政府部門可以恢復運作至下月８日。華爾街股市三大指數隔晚（２２日）均受消息刺激，

同創新高。道數升１４２點或０﹒５５％，報２６２１４點；標指上升２２點或

０﹒８１％，報２８３２點；納指則升７１點或０﹒９８％，報７４０８點。



＊港股ＡＤＲ高收３２６６０點＊



恆指夜期收報３２４８３點，上升１３４點，高水９０點。港股ＡＤＲ昨日升２６６點，報

３２６６０點。港股ＡＤＲ預託證券造價普遍上升，騰訊升１﹒１０％，折合港元報

４６５﹒０４元。匯控升２﹒０４％，折合港元報８６﹒７４元。中石化升０﹒９９％，折合港

元報６﹒５７元。建行升０﹒８５％，折合港元報８﹒４７元。港交所升０﹒８３％，折合港元

報３０３﹒５１元。長和跌０﹒４０％，折合港元報１０２﹒１９元。

此外，滬指昨日低開高收，雖然有海航集團多隻相關股份跌停，但最終仍然企穩於３５００

點以上收市，收報３５０１點，上升１３點升幅０﹒３９％，連升第五日並再創逾兩年高。



＊大市氣氛熱烈，現時不適宜估頂＊



港股昨日開市升２２點，報３２２７６。之後走勢反覆，一度倒跌２０８點低見

３２０４６，惟之後大市回復升勢，多隻內房股及濠賭股受資金追捧，加上騰訊

（００７００）、港交所（００３８８）及平保（０２３１８）等重磅股創新高，尾市一度最多

攀升１６２點報３２４１７點史上新高，最終港股收報３２３９３，升１３８點或０﹒４３％，

連續第四日創出史上新高。

港股夜期及ＡＤＲ均造好，而重磅股騰訊及匯控（００００５）在ＡＤＲ同時發功，預計在

今早正式開市時亦會繼續領漲大市。港股昨日早段雖曾稍見調整，但未幾就成功收復失地。在多

個板塊，包括內房股、濠賭股等持續熱炒下，加上有足夠的成交配合，預計港股在短期內會維持

反覆向上格局，但現時仍未適合估頂，料大市在十天線（３１６６２點）有強大支持。（ａｌ）

