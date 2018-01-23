【嚟緊炒Ｄ乜－信証】Ａ股入摩成交火熱，券商龍頭仲有大把水位

《經濟通通訊社記者謝紹銘、盧翠瑜２３日報道》Ａ股２０１７年表現跑輸全球股市，但隨

著港股及美股於２０１８年繼續強勢，Ａ股亦跟隨造好，滬指今年以來暫累升近６％，近日突破

３５００關，每日平均成交額亦較去年同期增加２６﹒３％，滬深兩市「兩融餘額」亦持續創兩

年新高。

Ａ股將於今年６月起正式納入ＭＳＣＩ新興市場指數，市場普遍預料可吸引更外資流入中國

股票市場，在預期整體成交可獲得提高下，中資券商股業績亦有望持續改善，加上相關股份去年

走勢相當落後，出現強勢反彈機會不低，中信証券（０６０３０）作為中國券商龍頭，去年１２

月淨利潤按年急增逾９４％，Ａ股ＩＰＯ持續活躍，信証投資前景可先行看高一線。



＊滬深股市成交金額變動，直接影響佣金收入＊



中港兩地股市於２０１５年４月進入大時代，港股２０１７年開始在多隻新經濟股推動下節

節上升，今年更一舉突破２００７年高位，屢創歷史新高。相反，滬指自２０１５年６月泡沫爆

破後，由高位５１７８點持續回落，其後更於２０１６年１月因「溶斷機制」再次觸發暴跌，一

度低見２６３８點，中資券商股亦因此陷入谷底。

Ａ股於２０１５年上半年處於「瘋牛」狀態，加上Ａ股一向以散戶為主導，故一時間「全民

皆股」，每日平均成交額高達１﹒１８萬億元（人民幣．下同），「兩融餘額」（融資及融券差

額）更於當年５月及６月份達到高峰期，兩個月內平均餘額超過２萬億元。在散戶帶動下，不少

券商於該上半年業績大豐收，中信証券手續費及佣金收入急增１﹒５５倍，並帶動整體收入急漲

１﹒６５倍。



＊滬指前年急挫逾１２％，高槓桿致泡沫爆破＊



然而，隨著Ａ股持續在高槓桿推動下，中央擔憂最終會導致泡沫爆破，中證監進一步收緊兩

融監管，加上市場對中國經濟表現漸趨悲觀，繼而觸發槓桿資金加速離場。雖中央連環托市，但

效用有限，甚至出現十多次「千股跌停」的場面，滬指亦由５１７８點高台跳水，滬深市於

２０１５年下半年成交亦較上半年大幅萎縮，減少近２１％。

２０１６年開局並沒有迎來「開門紅」，首日Ａ股實施「熔斷機制」即急跌７％觸發至停市

。其後，中証監雖剎停「熔斷機制」，但未能挽回市場氣氛，加上年內伴隨著英國「脫歐」及人

民幣貶值等因素，Ａ股於２０１６年一片風聲鶴唳，滬深兩市年內日均成交金額僅５１８４億元

，較２０１５年大跌五成。滬指全年則累挫１２﹒３％，深成指則挫１４﹒７％。

事實上，經歷２０１５及２０１６年Ａ股急瀉後，券商股業績亦風光不再，信証２０１６年

證券交易業務收入急降５６﹒３％至１２７﹒８８億元，純利則跌４７﹒７％至１０３﹒６５億

元。即使過去兩年Ａ股成交不振，但信証２０１５至２０１６年投資銀行業務收入分別上升

２７％及１９％，惟２０１７年上半年則下跌３２﹒５％。據中國金融數據服務商萬得

（ＷＩＮＤ）的數據顯示，信証為內地投行業務龍頭，總體市佔率從２０１６年的８﹒２％提升

至２０１７年上半年的９﹒１３％。



＊去年１２月純利大幅反彈，全年營收冠同業＊



２０１７年Ａ股成交亦相當淡靜，滬深兩市日均成交僅４５８０億元，下跌１２％。信証去

年首三季手續費及佣金淨收入下跌１５％至１３８﹒９億元，營收則上升５﹒４％至

２８４﹒９９億元。不過，期內投資收益及淨利息收入分別增長１２％及１４％，溢利僅跌

０﹒２％至７９﹒２７億元。

大部分中資券商股已陸續公布去年營運數據，不少股份盈利均有不俗改善，而信証去年１２

月更現反彈，營業收入實現２３﹒０６億元，按年錄得２０﹒８５％增幅，按月比較則大增

５８﹒３％。

純利方面，去年１２月信証錄得８﹒２１億元，較２０１６年同期大增９４﹒３１％，而與

去年１１月比較則增加１９﹒７２％。統計全年數據，雖然信証去年純利未能突破百億元，錄得

９０﹒８億元，僅次於華泰証券（０６８８６），但去年全年營業收入達到２１４﹒６億元，在

中資券商中名列榜首。



＊中證監加快新股審批，去年ＩＰＯ數量倍增＊



除了受惠於企業自身的業務改善外，政策規限減少亦是利潤增加的主因。由於過往兩年半內

地股市受政府的嚴格監管，令券商股在業務增長方面有多重制肘。但隨著當局逐步減低對Ａ股的

監管及干預，加上業務規範性和抗風險能力亦得到改善，及槓桿率下降至２０１４年的低水平，

將有利券商股發展。

隨著中證監審批新股的速度加快，去年約４３８隻新股登陸Ａ股，比起２０１６年的２２７

宗有明顯增長，亦為歷史上最多新股發行數量的一年。新股數目高企有望變成常態化，券商首先

受惠，有助其盈利穩定增長。

此外，大和相信在ＩＰＯ審批制標準趨緊之下，信証於ＩＰＯ市場將更有競爭力。而大型券

商能受惠於較低融資成本，預料公司在孖展貸款及回購協議貸款上的平均收益率分別約為

７﹒５％及５﹒５％。



＊人行放水刺激Ａ股成交，全年料多賺一成半＊



展望２０１８年後市表現，隨著Ａ股將於今年６月正式「入摩」，目前已有不少外資基金提

早布局，反映市場看好今年Ａ股表現，預期會有更多資金流入中國。瑞銀估計，Ａ股入摩後可吸

引約１８５億美元資金流入。中金則認為，入摩可加速Ａ股國際化的進程，提高海外投資者的參

與度，料短期會吸引約１５０億至２００億美元資金流入。

此外，人行早前宣布於本周四（２５日）實施定向降準，有分析預料此舉將進釋放７０００

至８０００億元流動性，加上Ａ股去年走勢跑輸港股不少，目前升勢靠穩，料會吸引更多資金入

市。事實上，以昨日收市計，滬深兩市日均成交已突破５０００億元，大有追落後之勢。市場憧

憬Ａ股表現向好下，亦預料券商股業績會繼續錄得增長。據彭博綜合預測，預料信証２０１８年

收入增長１２﹒３４％，純利上升１４﹒８２％。

野村早前發表研究報告，料２０１８年兩市日均成交增至５５２０億元，較去年增長

１９％，中資券商股的業務表現會趨向正面，並將信証列為行業首選。雖然信証在經紀業務和再

融資的市佔率，分別下跌０﹒２％和１﹒４％，但在債券承銷有最大的市場份額，並上升

４﹒２％。另外，券商的佣金率亦見回穩，估計券商目前降低佣金率的意慾不強，並在今年有機

會企穩。該行又指，預計信証去年純利將增加６％至１０９﹒６億元，維持買入評級，目標價

２４﹒９１元。



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表列中資券商股表現：



股份（編號） 現價 變幅 去年變幅

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中州證券（０１３７５） ３﹒５２元 跌０﹒５６％ 跌１７﹒７１％

國聯證券（０１４５６） ３﹒８２元 跌１﹒８０％ 跌 ４﹒５５％

魯証期貨（０１４６１） １﹒６１元 無升跌 升 ４﹒６２％

恆投證券（０１４７６） ３﹒４０元 跌０﹒２９％ 跌３５﹒１１％

廣發証券（０１７７６） １７﹒４８元 升０﹒５８％ 跌 ０﹒３８％



國泰君安（０２６１１） ２１﹒００元 升０﹒２４％ 升 ９﹒８５％

東方證券（０３９５８） ８﹒４１元 升１﹒５７％ 跌 １﹒７６％

中信証券（０６０３０） ２０﹒６０元 升０﹒２４％ 升 ４﹒８７％

中信建投（０６０６６） ７﹒４４元 升０﹒２７％ 升 ４﹒６７％

招商證券（０６０９９） １３﹒３８元 無升跌 升 ２﹒１３％



光大證券（０６１７８） １０﹒１８元 跌０﹒９７％ 跌２１﹒４９％

海通證券（０６８３７） １２﹒８２元 跌０﹒３１％ 跌１３﹒０３％

中國銀河（０６８８１） ６﹒５５元 跌０﹒９１％ 跌１５﹒５０％

華泰六八八六

（０６８８６） １８﹒４６元 跌１﹒２８％ 升 ９﹒２７％

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股指

恆生指數 ３２７７５點 ＋１﹒１８％ ＋３６﹒００％

國企指數 １３２７２點 ＋１﹒６３％ ＋２４﹒６４％

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註：資料截至今日中午收市





表列信証近年業績表現：



２０１７年首三季 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度

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總收入 ２８４﹒９９億 ５００﹒６７億 ７２９﹒２４億 ３９５﹒２５億

（＋５﹒４％） （－３１﹒３％） （＋８４﹒５％） （＋９４﹒９％）



股東應佔溢利 ７９﹒２７億 １０３﹒６５億 １９８﹒００億 １１３﹒３７億

（－０﹒２％） （－４７﹒７％） （＋７８﹒７％） （＋１１６﹒２％）

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註：人民幣元

