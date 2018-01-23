《異動股》永利澳門（１１２８）上季多賺近３倍勝預期，飆近７％

《經濟通通訊社２３日專訊》永利澳門（０１１２８）上季業績勝預期，現價上升

７﹒０７％，報２９﹒５５元，盤中高見３０元，創２０１４年８月以來新高；主動買盤

５９％；成交約２５５萬股，涉資７５６２萬元。

摩通最新把其目標價由２７元上調至３１元，評級維持「增持」；匯證最新把其目標價由

２７﹒３元上調至３７﹒５元，評級維持「買入」不變。

公司公布２０１７年１２月３１日止第四季，公司純利１﹒７９億美元，按年增２﹒８５倍

勝市場預期。經營收益１３﹒１２億美元，增４３﹒０６％。經調整後的物業ＥＢＩＴＤＡ分別

為１﹒８６億美元及１﹒９億美元，增長２５％及１４５﹒３％。

現時，恆生指數報３２５９３，上升２００點或上升０﹒６２％，主板成交５０﹒７７億元

。



表列濠賭股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ６７﹒５０元 上升２﹒３５％

新濠國際（００２００） ２４﹒５０元 上升２﹒５１％

澳博控股（００８８０） ８﹒５２元 上升２﹒０４％

永利澳門（０１１２８） ２９﹒５５元 上升７﹒０７％

金沙中國（０１９２８） ４８﹒８５元 上升１﹒９８％

美高梅 （０２２８２） ２５﹒１５元 上升２﹒０３％

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（ａｌ）

