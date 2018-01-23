《異動股》永利澳門（１１２８）上季多賺近３倍勝預期，飆近７％

《經濟通通訊社２３日專訊》永利澳門（０１１２８）上季業績勝預期，現價上升
７﹒０７％，報２９﹒５５元，盤中高見３０元，創２０１４年８月以來新高；主動買盤
５９％；成交約２５５萬股，涉資７５６２萬元。
摩通最新把其目標價由２７元上調至３１元，評級維持「增持」；匯證最新把其目標價由
２７﹒３元上調至３７﹒５元，評級維持「買入」不變。
公司公布２０１７年１２月３１日止第四季，公司純利１﹒７９億美元，按年增２﹒８５倍
勝市場預期。經營收益１３﹒１２億美元，增４３﹒０６％。經調整後的物業ＥＢＩＴＤＡ分別
為１﹒８６億美元及１﹒９億美元，增長２５％及１４５﹒３％。
現時，恆生指數報３２５９３，上升２００點或上升０﹒６２％，主板成交５０﹒７７億元
。
表列濠賭股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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銀河娛樂（０００２７） ６７﹒５０元 上升２﹒３５％
新濠國際（００２００） ２４﹒５０元 上升２﹒５１％
澳博控股（００８８０） ８﹒５２元 上升２﹒０４％
永利澳門（０１１２８） ２９﹒５５元 上升７﹒０７％
金沙中國（０１９２８） ４８﹒８５元 上升１﹒９８％
美高梅 （０２２８２） ２５﹒１５元 上升２﹒０３％
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（ａｌ）