【史上新高】港股連續第五日創新高，升５３７點收報３２９３０點

《經濟通通訊社２３日專訊》美國參議院通過臨時撥款法案，聯邦政府有望結束三天的停擺

，美股三大指數隔晚（２２日）再度破頂。港股今早跟隨外圍高開２１２點，報３２６０６。午

後在內銀股發力及內房股回勇，加上騰訊（００７００）等重磅股再度破頂下，港股升幅最多擴

至５３７點或１﹒６５９％，高見３２９３０點再創史上高位，並以全日最新位收市。主板成交

１９７９﹒７９億，較昨日（２２日）多１７﹒１９％，創兩年半以來新高。

國指升２８５點或２﹒１６５％，報１３４９０點。滬指漲４５點或１﹒２９％，報

３５４６點。



＊騰訊歷史新高收市，內銀股造好撐市＊



重磅股繼續支撐大市走高，騰訊獲富瑞把目標價由４４５元上調至５２５元，高見

４７４﹒６元破頂，並以該位置收市，全日升３﹒１７％。吉利（００１７５）主席增持

１８８３萬股，涉資４﹒７億元，帶動該股今日最多上升９﹒１１％，收市仍升５﹒８７％，報

２６﹒１５元，為最佳表現藍籌股。

內銀股全線造好，建行（００９３９）上升４﹒４１％，報８﹒７７元，高見８﹒８元破頂

；中行（０３９８８）上升３﹒６４％，報４﹒５６元，盤中高見４﹒６元，再創２０１５年７

月以來新高；工行（０１３９８）亦高見７﹒４１元創上市新高，最終升３﹒３９％報７﹒３３

元。中信銀行（００９９８）上升６﹒０４％，報６﹒５元，為今日最佳表現國指成分股。

永利澳門（０１１２８）上季純利爆升２﹒８５倍，加上計劃擴大永利皇宮，最多曾漲

８﹒７％高見３０元，最終仍升６﹒１６％，報２９﹒３元。銀娛（０００２７）上升

１﹒６７％，報６７﹒０５元；金沙（０１９２８）上升１﹒３６％，報４８﹒５５元。



＊內房股回勇潤地再創新高，華新手袋上市翌日爆升６３％＊



平保（０２３１８）高見９８﹒８５元破頂，但午後急回，最終僅升０﹒２６％，報

９６﹒４元。

內房股承接上日升勢造好，中海外（００６８８）上升１﹒９４％，報３１元；中國金茂

（００８１７）上升９﹒７５％，報４﹒８４元。個別內房雖曾回吐，但其後隨市再度造好，潤

地（０１１０９）初段最多曾挫２﹒６６％，午後倒升３﹒８２％，報３１﹒２５元，盤中高見

３１﹒８元破頂；萬科（０２２０２）上升１﹒０９％，報４１﹒９元，高見４２﹒８５元再創

上市新高。

半新股落鑊，華新手袋（０２６８３）上市翌日，爆升６２﹒８１％，報１﹒９７元，為今

日最大升幅個股；ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）上升２９﹒３３％，報０﹒４８５元。

ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）先升後挫，初段最多曾升５５﹒３４％，高見４﹒８元，其後轉

勢向下，低見１﹒５５元，最終挫３８﹒１９％，報１﹒９１元，僅比招股價０﹒５元高２﹒８

倍。

新世紀醫療（０１５１８）今早曾炒高近１﹒１９倍，其後升幅大為收窄，最終仍升

４０﹒５７％，報１４﹒７６元，為第三大升幅個股。（ａｌ）

