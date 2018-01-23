【本港經濟】陳茂波歡迎基金組織對港正面評價，有力應對未來挑戰

《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（基金組織）今日公布具詳細分析的評估報

告，再次肯定其在去年１１月２９日就香港經濟及金融狀況發出的初步總結。

基金組織讚揚香港在過去十年致力建立及鞏固強而有力的政策框架及充裕的緩衝空間，包括

強大的財政儲備及穩健的規管與監管制度，因此具備充分條件應對來自外圍及本地的挑戰。

基金組織重申繼續支持香港實施聯繫匯率制度（聯匯制度），認為制度仍然是最適合香港的

安排。

基金組織指出香港作為高度開放型的經濟體，擁有龐大和與全球接軌的金融服務業，聯匯制

度是維持香港穩定的基石。基金組織亦支持香港繼續致力把握國際金融中心的發展新機遇。



＊基金組織一直以來對聯匯制度支持＊



財政司司長陳茂波表示，歡迎基金組織對香港的正面評價。憑藉香港充裕的財政及金融緩衝

空間，以及穩健的政策框架，他深信香港有能力應對未來的挑戰。

特區政府會更積極扮演「促進者」的角色，推動香港經濟多元發展。例如努力提升市場質素

和競爭力，鞏固香港作為國際金融中心和首選集資中心的地位，以把握「一帶一路」和「粵港澳

大灣區］發展等策略所帶來的機遇。展望未來，隨著內地經濟穩步增長和持續開放，香港將能繼

續受惠其中。

香港金融管理局總裁陳德霖表示，基金組織一直以來對聯匯制度的支持，充分說明這個制度

的穩健性以及其對香港經濟及金融穩定的重要性。他很高興基金組織贊同我們在鞏固香港銀行體

系的規管和監管架構的努力，以及在提升香港作為國際金融中心競爭力尤其是基建融資及金融科

技方面的工作。（ｃｙ）

