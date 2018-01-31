《經濟通通訊社３１日專訊》據消息人士透露，小米計劃於今年第三季末於香港上市，小米
底層資產估值５４０億美元，料上市後估值達９００至１１００億美元，市盈率６０倍。
小米近日進行市前融資，據悉投行摩根士丹利、摩根大通亦有參與，料融資將於下月２７日
前結束。（ｇｌ）
31/01/2018 09:05
【新股上市】傳小米第三季末本港上市，估值最高１１００億美元
《經濟通通訊社３１日專訊》據消息人士透露，小米計劃於今年第三季末於香港上市，小米
底層資產估值５４０億美元，料上市後估值達９００至１１００億美元，市盈率６０倍。
小米近日進行市前融資，據悉投行摩根士丹利、摩根大通亦有參與，料融資將於下月２７日
前結束。（ｇｌ）
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