《經濟通通訊社６日專訊》香港電訊－ＳＳ（０６８２３）公布截至去年１２月底止全年業
績，總收益（未計流動通訊手機銷售）增加２％至３０８﹒９８億元；由於流動通訊手機銷售的
收益貢獻減少，總收益減少２％至３３２﹒５８億元。
ＥＢＩＴＤＡ總計上升２％至１２９﹒９７億元，反映流動通訊及電服務業的營運效率提升
；股份合訂單位持有人應佔溢利上升４﹒３％至５０﹒９７億元；每個股份合訂單位基本盈利為
６７﹒３４仙；每個股份合訂單位的末期分派為３６﹒７５分。（ｃｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
06/02/2018 16:42
香港電訊去年溢利為５０﹒９７億元升４％，末期派３６﹒７５仙
《經濟通通訊社６日專訊》香港電訊－ＳＳ（０６８２３）公布截至去年１２月底止全年業
績，總收益（未計流動通訊手機銷售）增加２％至３０８﹒９８億元；由於流動通訊手機銷售的
收益貢獻減少，總收益減少２％至３３２﹒５８億元。
ＥＢＩＴＤＡ總計上升２％至１２９﹒９７億元，反映流動通訊及電服務業的營運效率提升
；股份合訂單位持有人應佔溢利上升４﹒３％至５０﹒９７億元；每個股份合訂單位基本盈利為
６７﹒３４仙；每個股份合訂單位的末期分派為３６﹒７５分。（ｃｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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