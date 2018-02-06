香港電訊去年溢利為５０﹒９７億元升４％，末期派３６﹒７５仙

《經濟通通訊社６日專訊》香港電訊－ＳＳ（０６８２３）公布截至去年１２月底止全年業

績，總收益（未計流動通訊手機銷售）增加２％至３０８﹒９８億元；由於流動通訊手機銷售的

收益貢獻減少，總收益減少２％至３３２﹒５８億元。

ＥＢＩＴＤＡ總計上升２％至１２９﹒９７億元，反映流動通訊及電服務業的營運效率提升

；股份合訂單位持有人應佔溢利上升４﹒３％至５０﹒９７億元；每個股份合訂單位基本盈利為

６７﹒３４仙；每個股份合訂單位的末期分派為３６﹒７５分。（ｃｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

