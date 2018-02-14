《古臣周記》沽貨獲利過年，新春後再出擊

《古臣周記》魚缸上星期表現真係嚇窒人，一星期累積跌幅達３０９４點，將１月份嘅升幅

全部蒸發。點數如浮雲，原來幾大嘅升幅都可以飄散得無影無蹤，相信今次一跌已經震走咗唔少

散戶，特別係持有大量衍生工具嘅人。



＊大市交投淡靜，衍生工具縮窩＊



幸好阿臣隻騰訊牛證及早沽出，唔係就一早畀人回收。阿臣今星期亦以０﹒６銀沽晒渣打認

購證，計落都有６４巴仙利潤，獲利過年。由於北水暫停，農曆新年時港股交投一定淡靜。如果

呢個時候花旗國繼續下跌，港股只有繼續跟跌。另一方面，成交唔活躍，窩輪隨時「縮窩」（衍

生波幅縮小），所以弱市就唔好勉強逆市而為，暫時退避一下衍生工具。

至於玖紙（０２６８９），由於之前跟住大市回落，難敵沽壓大軍，股價觸及２５０平均線

時，阿臣就掛牌以１１﹒３０銀止蝕離場。手上隻中海物業（０２６６９）反而企得好穩，暫時

仲係喺成本價附近，阿臣於是唔理佢住啦！



＊上證博見底，神州經濟無問題＊



港股通噚日（１３日）起暫停，直至下周四（２２日）先至恢復交易，阿臣預計魚缸日均成

交大致會回落至１０００億至１５００億銀之間，個市應該呈現窄幅波動嘅走勢，但咁亦為投資

者帶來好好買貨嘅機會。

上證經過劇烈震盪之後，又回落至３２００點樓下，現階段好多白馬股都回落至一個相當合

理嘅水平。Ａ股大幅震盪之後，個市又變成落後於其他地區。而神州上個月新增貸款創歷史新高

，反映神州經濟活動繼續活躍，令阿臣更加相信Ａ股一定可以捲土重來。阿臣決定新春之後睇位

入市，準備吼準南方Ａ５０（０２８２２）博Ａ股見底反彈。

阿臣率先喺呢度同大家拜個早年，希望各位新春過後迎接大反彈，春暖花開賺到笑啦！



表列截至２月１４日（１１：１５ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

騰訊 １００股 ３６２﹒００元 ４２７﹒６０元 ４２７６０元



中海物業 １００００股 ２﹒４６元 ２﹒６１元 ２６１００元



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本周買入╱賣出股份

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股份 每股作價（元） 數量 計及手續費後金額（元） 盈╱虧（元）

（不計手續費）

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沽出：

玖紙 １１﹒３０元 ２０００股 ２２５５０元 －２６００元

渣打輪

１６６２２ ０﹒６０元 ２萬股 １１９５０元 ＋４７００元

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股票市值 ： ６８８６０元

剩餘現金 ： １０５７８１元

組合淨值 ： １７４６４１元



組合本月收益表現： － ６﹒９％（截至上月底止組合淨值：１８７６２５元）

組合累計收益表現： ＋６６﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

