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即市新聞

14/02/2018 11:31

《古臣周記》沽貨獲利過年，新春後再出擊

　　《古臣周記》魚缸上星期表現真係嚇窒人，一星期累積跌幅達３０９４點，將１月份嘅升幅
全部蒸發。點數如浮雲，原來幾大嘅升幅都可以飄散得無影無蹤，相信今次一跌已經震走咗唔少
散戶，特別係持有大量衍生工具嘅人。

＊大市交投淡靜，衍生工具縮窩＊

　　幸好阿臣隻騰訊牛證及早沽出，唔係就一早畀人回收。阿臣今星期亦以０﹒６銀沽晒渣打認
購證，計落都有６４巴仙利潤，獲利過年。由於北水暫停，農曆新年時港股交投一定淡靜。如果
呢個時候花旗國繼續下跌，港股只有繼續跟跌。另一方面，成交唔活躍，窩輪隨時「縮窩」（衍
生波幅縮小），所以弱市就唔好勉強逆市而為，暫時退避一下衍生工具。
　　至於玖紙（０２６８９），由於之前跟住大市回落，難敵沽壓大軍，股價觸及２５０平均線
時，阿臣就掛牌以１１﹒３０銀止蝕離場。手上隻中海物業（０２６６９）反而企得好穩，暫時
仲係喺成本價附近，阿臣於是唔理佢住啦！

＊上證博見底，神州經濟無問題＊

　　港股通噚日（１３日）起暫停，直至下周四（２２日）先至恢復交易，阿臣預計魚缸日均成
交大致會回落至１０００億至１５００億銀之間，個市應該呈現窄幅波動嘅走勢，但咁亦為投資
者帶來好好買貨嘅機會。
　　上證經過劇烈震盪之後，又回落至３２００點樓下，現階段好多白馬股都回落至一個相當合
理嘅水平。Ａ股大幅震盪之後，個市又變成落後於其他地區。而神州上個月新增貸款創歷史新高
，反映神州經濟活動繼續活躍，令阿臣更加相信Ａ股一定可以捲土重來。阿臣決定新春之後睇位
入市，準備吼準南方Ａ５０（０２８２２）博Ａ股見底反彈。
　　阿臣率先喺呢度同大家拜個早年，希望各位新春過後迎接大反彈，春暖花開賺到笑啦！

　　表列截至２月１４日（１１：１５ａｍ止）投資組合表現：

　　股份　　　　　股數　　　　平均買入價　　　　　　現價　　　　　　　總值
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港股：
　　騰訊　　　　　１００股　　３６２﹒００元　　４２７﹒６０元　　　　４２７６０元

　　中海物業　１００００股　　　　２﹒４６元　　　　２﹒６１元　　　　２６１００元

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　本周買入╱賣出股份
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份　　　　　　每股作價（元）　數量　　計及手續費後金額（元）　　　盈╱虧（元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不計手續費）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　沽出：
　　玖紙　　　　　１１﹒３０元　　２０００股　　　２２５５０元　　　　－２６００元
　　渣打輪
　　１６６２２　　　０﹒６０元　　　　２萬股　　　１１９５０元　　　　＋４７００元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　股票市值　　　　　　：　　６８８６０元
　　剩餘現金　　　　　　：　１０５７８１元
　　組合淨值　　　　　　：　１７４６４１元

　　組合本月收益表現：　－　６﹒９％（截至上月底止組合淨值：１８７６２５元）
　　組合累計收益表現：　＋６６﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）

　　＊數據截至今日１１：１５ａｍ

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