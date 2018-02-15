《盤前攻略》美國無懼通脹高企，港股料挑戰５０天線，吼汽車股

《經濟通通訊社１５日專訊》美國昨晚公布１月份消費物價指數（ＣＰＩ），１月ＣＰＩ按

年升２﹒１％，高於市場預期的１﹒９個百分點。美股初段走低，惟投資者認為美國經濟仍保持

強勁，藍籌股受追捧，美指中段重拾升勢，升幅介乎３５點至２５３點。



＊美國ＣＰＩ高於市場預期，惟美股仍升＊



恆指夜期回穩，昨日收報３０３８３點，升８２點，低水１３３點。港股ＡＤＲ比例指數造

好，漲４０９點或１﹒３２，報３０９２５。預託證券造價普遍上升，匯控升１﹒６２％，折合

港元報８３﹒２３元。騰訊升２﹒０７％，折合港元報４４２﹒５７元。港交所升１﹒２７％，

折合港元報２７６﹒２７元。友邦升１﹒２５％，折合港元報６３﹒１８元。美國原油庫存增幅

較預期少，油價上揚，紐約期油升１﹒４１美元，收市報每桶６０﹒６０美元，為去年１２月

２６日來最大單日升幅，中海油漲２﹒８３％，折合港元報１１﹒３５元。

港股昨日隨外圍高開１８４點報３００２４，其後在恆生銀行（０００１１）、匯豐控股

（００００５）領漲下，加上四大內銀股造好，刺激港股最多升７９７點高見３０６３７點。港

股最終全日收報３０５１５，漲６７６點或２﹒２７％，而主板成交再度回落至１１０６﹒１５

億元，比前日大減約１４％。國指升２５６點或２﹒１４％，報１２２６０點；滬指報３１９９

，升１４點或０﹒４５％。



＊宜吼實中資汽車股，匯控恆生防守力強＊



春節假期將至，滬深股市將在今日至下周三（２１日）期間休市，直至下周四（２２日）才

復市。港股南下北水缺乏下，整體交投量轉趨淡靜，猶恐資金流動性偏緊，影響大市升勢。港股

目前初步支持位在１００天線（２９６５８點），短期後市或再炒作藍籌業績之憧憬，加上外圍

市況配合，港股可望挑戰５０天線（３０６５０點）。

除了防守力強的本地銀行股，例如匯控、恆生外，投資者仍可吼實中資汽車股。大和昨日有

報告指出，經過近期調整後，市場對汽車板塊的投資情緒轉好，加上汽車板塊中不受周期因素影

響、資產負債表穩健、高流動性的企業，以減少股價向下時的風險。因此，該行看好吉利

（００１７５）、華晨（０１１１４）及比亞迪（０１２１１）。（ｇｖ）

