《經濟通通訊社２０日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至去年底止全年業績，純利為
２００﹒１８億元，按年升２３％。每股盈利為１０﹒３０元。
第四次中期股息為３﹒１０元，２０１６年同期為２﹒８元，較２０１６年同期增加０﹒３
元。除稅前溢利為２３６﹒７４ 億元，按年增加２４％。
綜合券商預測，恆生去年純利預期為１８３﹒５１至１９６﹒０５億元，按年升１３﹒２至
２０﹒９％。
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
20/02/2018 12:08
恒生去年純利２００﹒１８億元勝預期，中期息３﹒１０元
《經濟通通訊社２０日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至去年底止全年業績，純利為
２００﹒１８億元，按年升２３％。每股盈利為１０﹒３０元。
第四次中期股息為３﹒１０元，２０１６年同期為２﹒８元，較２０１６年同期增加０﹒３
元。除稅前溢利為２３６﹒７４ 億元，按年增加２４％。
綜合券商預測，恆生去年純利預期為１８３﹒５１至１９６﹒０５億元，按年升１３﹒２至
２０﹒９％。
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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