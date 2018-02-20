恒生去年純利２００﹒１８億元勝預期，中期息３﹒１０元

《經濟通通訊社２０日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至去年底止全年業績，純利為

２００﹒１８億元，按年升２３％。每股盈利為１０﹒３０元。

第四次中期股息為３﹒１０元，２０１６年同期為２﹒８元，較２０１６年同期增加０﹒３

元。除稅前溢利為２３６﹒７４ 億元，按年增加２４％。

綜合券商預測，恆生去年純利預期為１８３﹒５１至１９６﹒０５億元，按年升１３﹒２至

２０﹒９％。



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

