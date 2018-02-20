《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）公布，截至去年１２月底止全年業績，期
內列帳基準稅前盈利１７１﹒６７億（美元．下同），按年升１﹒４１倍，表現略遜市場預期。
派發第四次股息０﹒２１美元，金額維持往年水平，使２０１７年派息總額達到０﹒５１美元，
全年股東總回報達到２４％。
集團內部綜合１６間券商預測，去年度列賬稅前盈利預測中位數為１７８﹒９３億元，按年
升１﹒５２倍。（ｃｈ）
20/02/2018 12:05
【匯控業績】去年列帳稅前盈利１７２億美元，升１﹒４倍略遜預期
《經濟通通訊社２０日專訊》匯控（００００５）公布，截至去年１２月底止全年業績，期
內列帳基準稅前盈利１７１﹒６７億（美元．下同），按年升１﹒４１倍，表現略遜市場預期。
派發第四次股息０﹒２１美元，金額維持往年水平，使２０１７年派息總額達到０﹒５１美元，
全年股東總回報達到２４％。
集團內部綜合１６間券商預測，去年度列賬稅前盈利預測中位數為１７８﹒９３億元，按年
升１﹒５２倍。（ｃｈ）
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