《經濟通通訊社２１日專訊》希瑪眼科（０３３０９）昨日（２１日）獲炒高約３５％後，
現續上升６﹒９８％，報１２﹒８８元，盤中高見１３﹒３元破頂；成交約１６１４萬股，涉資
２﹒０３億元。
同為半新股的彌明生活百貨（０８４７３）亦破頂，現價上升７﹒７９％，報０﹒４２５元
，盤中高見０﹒４６元；成交約７５１７萬股，涉資３２２０萬元。
現時，恆生指數報３１０１２，上升１３８點或０﹒４５％，主板成交１１６﹒０９億元。
（ｇｌ）
21/02/2018 09:47
《異動股》希瑪眼科（０３３０９）連日炒高，現再漲近７％
《經濟通通訊社２１日專訊》希瑪眼科（０３３０９）昨日（２１日）獲炒高約３５％後，
現續上升６﹒９８％，報１２﹒８８元，盤中高見１３﹒３元破頂；成交約１６１４萬股，涉資
２﹒０３億元。
同為半新股的彌明生活百貨（０８４７３）亦破頂，現價上升７﹒７９％，報０﹒４２５元
，盤中高見０﹒４６元；成交約７５１７萬股，涉資３２２０萬元。
現時，恆生指數報３１０１２，上升１３８點或０﹒４５％，主板成交１１６﹒０９億元。
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