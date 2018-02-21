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即市新聞

21/02/2018 12:45

《午市前瞻》港股市況未穩，惟最差情況已過，短線上望３１５００

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美股受重磅股沃爾瑪上季盈利遜預期影響，加上有分析預計美
國十年期國債孳息率有機會突破３厘關口，三大指數全線下跌，當中道指下跌２５４點，收報
２４９６４。港股未受外圍影響，今早在內需股及「三桶油」走強下高開１７６點報
３１０５０，不久即見獲利回吐盤，低見３０８８５。其後，在內銀股反彈下，加上匯控
（００００５）回升，助港股升幅擴大至３８３點高見３１２５６。最終中午收報３１１５３點
，上升２７９點或０﹒９１％。主板成交４７４﹒０８億元。
　　國指亦升１７５點或１﹒４１％，報１２５７２點。

＊匯控恆生獲唱好反彈，內需股走強領漲藍籌＊
　　
　　匯控昨日中午公布去年業績罕有遜預期，拖累股價下跌，但在大摩唱好籲「增持」下今日見
反彈，半日升０﹒９３％，報８１﹒７元，仍未能完全收復昨日失地。同日公布業績的恆生銀行
（０００１１）亦獲大摩增予「增持」評級，目標價２２０元，恆生半日亦升１﹒２２％，報
１９１﹒５元。
　　內銀亦見反彈，建設銀行（００９３９）升１﹒６８％，報８﹒４７元；農業銀行（０１２
８８）升２﹒７８％，報４﹒４３元；工商銀行（０１３９８）升２﹒０３％，報７﹒０２元；
招商銀行（０３９６８）升１﹒５％，報３３﹒９元。Ａ股將於明日（２２日）復市，滬港通及
深港通亦於明日重開。
　　內需股表現大勇領漲藍籌，中國旺旺（００１５１）暫為表現最佳藍籌，半日升
３﹒１８％，報６﹒４９元，高見６﹒４８元，重上五十天線（６﹒４６６元）；萬洲國際
（００２８８）升２﹒６５％，報９﹒２９元；恆安國際（０１０４４）升１﹒１５％，報７５
元。　　
　　其他重磅股方面，騰訊控股（００７００）升１﹒３％，報４５１﹒６元；港交所
（００３８８）升０﹒９４％，報２８０﹒４元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１６％，報
６３﹒３５元；平保（０２３１８）升１％，報８５﹒９５元。
　　
＊「三桶油」全線走強，半新股大成交落鑊＊

　　瑞信料２月澳門博彩收入按年升５％至１０％，惟仍遜於市場預期，部分賭股逆市軟，銀河
娛樂（０００２７）跌０﹒５１％，報６７﹒６５元；澳博控股（００８８０）跌０﹒７９％，
報７﹒５５元。美高梅（０２２８２）業績勝預期，獲瑞信予「優於大市」評級，目標價２７元
，看好今年派息有增長空間，美高梅半日升２﹒５６％，報２４元。
　　受惠於庫欣庫存下降，加上料主要產油國在２０１８年後繼續合作，美國４月期油上升
０﹒２４美元報６１﹒７９美元。消息帶動「三桶油」全線上升，中石化（００３８６）升
１﹒９４％，報６﹒３１元；中海油（００８８３）升１﹒５９％，報１１﹒５２元；中石油（
００８５７）升１﹒１１％，報５﹒４８元。
　　半新股落鑊，彌明生活百貨（０８４７３）急漲２５﹒９７％，報０﹒４８５元，盤中高見
０﹒５３元創上市新高；希瑪眼科（０３３０９）亦見大成交支持，高見１３﹒３元，半日升３
﹒４９％，報１２﹒４６元。
　　萬嘉集團（００４０１）突現炒高，一度漲近八成高見０﹒３元，升破所有主要平均線，最
終半日升２９﹒５８％，報０﹒２１９元，暫為升幅最大個股。

＊郭家耀：匯控消化沽壓可反彈，銀娛觀望業績＊

　　中國金洋資產管理董事總經理郭家耀對《經濟通通訊社》表示，港股短期內仍會維持較波動
的走勢，不能用今早半日的反彈，去斷定大市已經調頭向上。由於市場依然關注美國債息波動，
及靜候聯儲局公布議息會議記錄，加上藍籌陸續放榜，預期市況仍未穩。但他表示，由於「北水
」及Ａ股將於明日（２２日）恢復，加上市場情緒已穩定，認為最差的情況已經過去，後市表現
不會太差。短線先上望３１５００，支持位看５０天線（約３０７９０點）。
　　匯控昨日公布業績，雖然業績表現較預期差，加上未有公布新一輪回購計劃，郭氏認為市場
仍期望該公司在新一年能否有較高的盈利增長，再者有換馬概念，相信在消化上日的沽壓後，有
動力反彈。
　　濠賭股方面，雖然瑞信料２月賭收遜預期，郭氏認為一個月的數字影響並沒有想像中高，並
表示中場業務增長，將持續有利濠賭股的估值和走勢，加上相關股份在此前港股大調整中並未有
大跌，故看好後市走勢。郭氏表示，看好中場業務佔比重的股份，例如銀娛，但不建議於下周三
（２８日）放榜前入市，認為可先作觀察。（ａｌ、ｇｌ）

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