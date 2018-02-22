《再戰明天》日本公布１月通脹率，德國公布第四季經濟增長

《經濟通通訊社２２日專訊》明日，日本公布１月消費者物價指數，德國公布第四季國內生

產總值。



＊達拉斯儲行總裁柯普朗出席會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：３０ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參與

一次會議的問答環節。１：１０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在亞特蘭大聯儲主辦

的２０１８銀行業展望會議發表講話。

明晨１２：００ａｍ，ＥＩＡ公布一周石油庫存和產出數據（由於總統日假日從周三延期公

布）。

明午４：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議記錄。



＊日本公布１月消費者物價指數＊



俄羅斯金融市場明日因假期休市。

在數據方面，明晨１２：００ａｍ，美國公布２月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由

１６升上１８。７：３０ａｍ，日本公布１月消費者物價指數，年率料由１％升上１﹒３％。



＊德國公布第四季國內生產總值＊



１：００ｐｍ，新加坡公布１月消費者物價指數，年率料維持於０﹒４％；核心消費者物價

指數年率料由１﹒３％升上１﹒５％。

３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值（經季節調整）季率，料由０﹒８％放緩至

０﹒６％；年率料由２﹒８％擴張至２﹒９％。德國第四季進口季率料由０﹒９％升上１﹒４％

；出口季率料由１﹒７％升上２﹒２％。



＊卜蜂系派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：百盛集團（０３３６８）、卜蜂國際（０００４３）、

卜蜂蓮花（００１２１）、聯合能源集團（００４６７）、中信資源（０１２０５）和興華港口

（０１９９０）。

復星國際（００６５６）和萬科（０２２０２）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）

