《日入而息》東亞銀行全年勁賺９３億元，港股全日挫４６６點

《今天重點》﹡東亞（０００２３）全年賺９３﹒４７億元，增１﹒５倍，第二次中期息

６０仙；去年中國業務轉虧為盈，錄得３﹒１８億元盈利；東亞去年減值損

失下降４９﹒７％，撥備前盈利增加２１％；東亞盈利大升受惠售卓佳賺

３０億，基本業務多賺八成，淨息差擴闊



《即日市況》﹡美指全線跌，港股收３０９６５挫４６６點，成交約１２０７億元



《深滬股市》﹡滬綜指狗年開門紅高收２﹒２％，創年半最大單日漲幅



《美元匯價》﹡美匯未必可持續反彈，續候低吸納非美貨幣；歐元最新報

１﹒２２９３╱９５，日圓最新報１０７﹒３１╱３３



《公司業績》﹡哈薩克礦業（００８４７）全年多賺１﹒５２倍賺４﹒４７億美元



《公司資訊》﹡東亞（０００２３）去年為中國業務轉捩點，料今年資產質素續改善淨息差

將持續改善，目標貸款錄中單位數增長；李國寶：年底前香港分行樓面面積

減少２２﹒５％，內地分行亦精簡；東亞冀明年回報不使股東失望，有信心

營運狀況改善

﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）股東提全購要約失效

﹡大家樂（００３４１）本月２２日起舉辦「區區開年飯」活動，惠及近

１５００基層；大家樂表示成本無可避免上升，有加價壓力，但會平衡負擔

能力

﹡呷哺呷哺（００５２０）認購招行金融產品，涉２億元人幣

﹡渣打將全面整合新加坡業務

﹡港交所（００３８８）新落成「金融博物館」不斷完善和更新

﹡寶發（０８５３２）超購逾２４倍，一手中籤率７０％

﹡華置（００１２７）全年賺３７﹒１億跌４２％，派息大增至１０仙

﹡報道指匯控（００００５）董事會成員將由１７個減至１４個

﹡英皇（００１６３）將現樓推屯門洋房，西貢蠔涌地與政府商議

﹡會德豐（０００２０）今年可賣單位逾２０００個，山頂豪宅料今年沽清

﹡長實集團（０１１１３）趙國雄稱今年樓價波幅一成，貨櫃碼頭建屋持開放

態度

﹡藍鼎國際（００５８２）濟州神話世界將設１５５張賭枱

﹡復星國際（００６５６）收購法國高級時裝品牌Ｌａｎｖｉｎ控股權

﹡金寶通（００３２０）副行政總裁本月２８日起辭任



《國企紅籌》﹡聯通（００７６２）上月４Ｇ用戶淨增數按月升４４﹒５％

﹡聯華超市（００９８０）認購溫州銀行理財產品，涉１﹒７億元人民幣

﹡京城機電（００１８７）Ａ股股票可能被上交所暫停上市



《神州民企》﹡力高集團（０１６２２）計劃發行美元優先票據

﹡時代地產（０１２３３）改名為「時代中國控股」



《中國要聞》﹡內地電影票房春節檔７天逾５５億元，刷新多項紀錄

﹡內地鐵路春運單日旅客發送量人次創歷史新高

﹡多地飛廣州航班一票難求，返程高峰初十後或有所緩解

﹡財政部開展國債隨賣做市支持操作，額度７﹒８億元人民幣

﹡春節假後供求增加，動力煤期貨現貨價格回升

﹡人行逆回購利率持平，淨投放３５００億創１３月最多

﹡上海春節期間一手樓成交錄６年來同期第二低

﹡上海等地保監部門發文，摸底滿期給付與退保風險

﹡美國副財長表示中國存在非市場化行為，美國需強力反擊

﹡分析料長租公寓市場或迎來整合期

﹡應勇稱自貿區建設不進則退，自貿港要抓緊完善方案

﹡樂視網獲中信証券及興業證券分公司買入１﹒６８億元；樂視網澄清：未形

成任何實質性重整方案及意向

﹡百行徵信個人徵信業務申請獲人行許可

﹡上期所５月螺紋鋼合約跌１﹒７％，創一個月最低

﹡天馬精化與京東簽戰略合作協議，促進金融科技發展

﹡春節銀聯網絡交易６７９０億元人民幣，再創新高



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０６６２﹒３８點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱政府會做好一帶一路和大灣區促成者推廣者角色

﹡被陳家珮指燒基本法，區諾軒稱污衊我的政治立場

﹡陳家珮稱六四是歷史悲劇，不希望再次發生

﹡旺角騷亂案控方律師表示暴徒瘋狂襲擊無防暴裝備警員；旺角騷亂案控方表

示梁黃二人唱雙簧煽惑；證人明作供

﹡劉江華稱鄉議局是政府堅實夥伴，擔當重要橋樑

﹡王銳強稱估算錯誤因稅基狹窄，收入支出面對不確定性；資源應針對性運用

，料財赤不會於短期出現；應未雨綢繆開徵新稅，可下調直接稅作補償

﹡有消息指預算案將在小學逐步落實「一校一社工」計劃

﹡新民黨指財政預算案與其派錢不如退稅

﹡本港１月基本通脹率維持１﹒７％，未來或略為上升

﹡美聯料樓價升一成，辣招實施一手成交升五成惟二手跌

﹡深股通額度全日用１４億元；滬股通額度全日用１１﹒２６億元

﹡中總料今年香港經濟向好，將辦大灣區及一帶一路論壇促發展

﹡李嘉誠向「惜食堂」捐出１０００萬元

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