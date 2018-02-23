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即市新聞

23/02/2018 17:32

《小傳日記》內銀內房拍住上，好友反擊打勝仗！

　　《小傳日記》Ａ場噚日（２２日）放完悠長新年假復市，追落後紅盤高收，但都幫唔到香江
魚缸噚日收低嘅命運。好彩，道指噚晚受惠加息憂慮紓緩，收市跳高１６４點收報２４９６２點
，帶動香江魚缸今朝（２３日）都反彈３２３點高開報３１２８９，而祖國內銀佬終於有番Ｄ力
氣，當中民行（０１９８８）衝高近４巴仙收８﹒６銀，勇奪最佳國指佬，招行（０３９６８）
就有逾３巴仙進帳收３４﹒７５銀；祖國磚頭佬都發威，齊齊撐住大市，結果恆指收漲３０１點
報３１２６７，國指就有２０６點升幅落袋，收報１２７３５。
　　不過，要留意一點，呢排魚缸走勢都未係好穩，表面睇落升得起，都其實成交唔算配合，今
日都只得１０３３億銀左右，好友都唔好掉以輕心，小心淡友趁機突襲呀！
　
＊ＱＱ續闖關大行畀個讚，玖紙將放榜升得十分爽＊
　
　　股王ＱＱ（００７００）噚日好淡爭持得相當激烈，全日北水買賣成交額高見約２２億銀，
但淡友就贏個馬鼻，全日其實錄得淨沽出共１８２４萬。好彩，ＱＱ今日有麥格理送祝福，維持
「跑贏大市」評級，消息刺激股價造好，全日仲開心跳高約２巴仙，報４５３﹒４銀。不過要留
意，其實麥格理繼續睇４５０銀目標，低過ＱＱ現價架。
　　東亞（０００２３）噚日放榜，全年多賺１﹒５倍，純利達９３億銀，好過孖屐預期，不過
受大市限制升唔起！今日佢就隨市彈高，雖然大細摩同樣叫「拋貨」，但無阻佢跟市行前，收市
都跳高約２巴仙，報３４﹒３５銀，真係恭喜晒！
　　玖紙（０２６８９）下個禮拜一（２６日）放榜，而佢之前曾發盈喜，受惠佢產品售價增加
，同埋利潤率都唔錯，因此預料半年純利較同期增長最少九成！缸友偷步入市，埋單時炒高約
７巴仙，報１２﹒６８銀，唔知後市挑唔挑戰到月內高位１３﹒３４蚊呢？
　
＊修例招新丁生發發炒起，鈷概念未停新鑫也跟升＊
　
　　生發發（００３８８）收市後公布「新興及創新產業公司上市制度」諮詢文件，建議喺主板
規則增加三個章節，分別落實生物科技、同股不同權，同埋新設便利第二上市渠道嘅建議，諮詢
期雖然只得１個月，缸友都好應該踴躍畀意見。若落實新規制度，即係會有更多新丁掛牌，憧憬
生發發生意愈做愈大，早前摩通就已經升他屐至３００銀，今日股價再飆前２巴仙，報
２８５﹒８銀，唔知狗年生發發運數係咪真係咁強勁呢？
　　全因為孖屐傳出，蘋果想直接向礦企購買電池材料鈷，消息持續發酵，唔少鈷概念股都先後
炒起上嚟，新疆新鑫礦業（０３８３３）乘勢落鑊，飛上１９巴仙，報１﹒３４銀。噚日（２２
日）炒起過嘅洛鉬（０３９９３），今日一度彈起逾３巴仙，最終亦有１巴仙落袋，報６﹒４２
銀。金川國際（０２３６２）乘機衝前逾１巴仙，報１﹒７１銀。
　
＊安邦遭接管吳總被起訴，萬科照樣升街坊亦得勝＊
　
　　安邦保險集團原董事長、總經理吳小暉，涉嫌經濟犯罪，所以就被提起公訴，安邦仲畀中保
監接管添。雖然係咁，好彩香江相關魚毛無受大影響，算係不幸中嘅大幸囉！其中，萬科
（０２２０２）埋單時仍剷高約２巴仙，報３６﹒６銀。同時，佢仲畀野村升佢「他屐」添，由
３２﹒５元至４４﹒７元，評級就畀「掃貨」。
　　其他內房佬今日都好靚仔，碧桂園（０２００７）全日升約６巴仙，報１５﹒０４銀，仲係
全日表現最好嘅藍戰士，勁！華潤置地（０１１０９）都升逾２巴仙，報２９﹒８５銀，盤中一
度高見３０﹒２銀。
　　另一邊廂，靜咗好耐嘅雄安區概念股落鑊，刺激一眾水泥佬走勢添，大阿哥海螺
（００９１４）埋單時開心跳高約３巴仙，報４２﹒５銀；街坊中建材（０３３２３）亦跟升約
５巴仙，埋單７﹒９６銀；金隅（０２００９）亦圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，收市時開心彈高約６
巴仙，埋單３﹒９５銀，勁！
　
＊原生態報捷蒙牛反倒跌，熱炒半新丁ＤＣＢ攞Ａ＊
　
　　「手機設備孖寶」舜宇光學（０２３８２）同瑞聲科技（０２０１８），今日分別逆市跌２
巴仙及１巴仙，分別收１２６銀及１５３﹒５銀，成為全日表現最差勁第一及第三位嘅藍戰士
。　　
　　蒙牛（０２３１９）就成為今日第２差藍戰士，倒跌唔見近２巴仙，報２６﹒０５銀。至於
街坊消費股旺旺（００１５１）、康師傅（００３２２）表現就平淡Ｄ，靠穩報６﹒６８銀同
１５﹒８６銀。原生態（０１４３１）搶晒焦點，飛起２０巴仙，報０﹒３９５銀！
　　近日缸友似乎熱衷將錢放喺半新丁身上。彌明生活百貨（０８４７３）今日再飆逾一成，
收報０﹒６８銀，比招親價０﹒２７銀高出１﹒５倍，彌明姐真係犀利呀！至於早前招親嘅歐化
（０１７１１）亦都飛起近１８巴仙，報０﹒９９銀。
　　不過，講到今日最勁嘅魚毛，ＤＣＢ（０８０４０）就搶晒風頭，一度彈起近八成，高見
１﹒４６銀插旗，埋單亦有５７巴仙落袋，報１﹒２９銀，係第一大升攞Ａ嘅魚仔，神！
　　周末愉快，請請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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