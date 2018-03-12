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12/03/2018 09:31

《融天納地－溫天納》未來經濟的挑戰暗湧處處

　　《融天納地》對比２月份，３月份的市場看似相對安靜，但是依然暗湧處處，不可不防。不
少宏觀數據在亮麗的背後依舊隱藏挑戰。環球外貿形勢風起雲湧，貿易戰隨時爆發。
　
　　在這大背景下，內地最新公布的外貿形勢卻異常亮麗，內地出口超預期回升，進口增長速度
卻回落。參考３月８日海關總署公布的數據，在出口大幅回升，而進口明顯回落的情況下，內地
貿易順差擴大，數據明顯高於市場預期。
　
　　不過，在亮麗數據的背後，外需其實並不強勁，筆者估計主要是在春節因素和貿易摩擦預期
提升下，貿易商提前出口拉動出口增長速度回升。雖然內地２月份出口大幅回升，但並非說明外
需強勁。參考與內地貿易結構相似的部分亞太國家和地區，出口增長速度均明顯放緩，顯示全球
需求並不強。
　
　　內地出口回升一方面主要由於春節錯位因素，今年春節是在２月中旬，去年春節則在１月下
旬，因而去年春節對１至２月出口增長速度影響甚大，形成低基數效應。在另一方面，環球貿易
戰預期升溫，筆者不排除有內地貿易商為了避開環球貿易戰而提前出口的可能，推升１至２月出
口。
　
　　觀察不同市場形勢，內地對發達國家和對新興市場國家出口均出現大幅回升，在春節因素和
貿易戰預期提升環境下，貿易商提前出口，導致出口快速回升。不過，全球需求並不強勁，加上
早前人民幣顯著升值，筆者預期內地出口在未來將逐步弱化。同時環球貿易爭端升溫，各國保護
主義抬頭，全球貿易增長速度存在放緩的可能，此外，春節錯位因素導致今年２月進口增長速度
大幅回落，考慮到潛在貿易戰，企業或已存在提前進口的可能。隨著國家整體審慎政策的執行，
內地經濟發展正在穩步放緩，故此進口增長速度可能延續回落的趨勢。
　
　　剛公布的內地外需數據看上去很亮麗，但可持續的機會相當有限。作為總結，內地２月份出
口增長速度大幅回升主要受春節因素和貿易戰預期而提升，並不代表外需明顯改善。縱觀中國周
邊國家和地區出口增長速度放緩的趨勢，外需並無轉強。需要留意的是，早前人民幣匯率升值的
影響將逐步浮現。全球貿易保護主義正持續出現，未來內地外貿活躍度將逐步回落。在內需同步
疲弱的情況下，進口增長速度難以有突破。在進出口增長速度同步回落的情況下，內地經濟未來
的發展更是值得關注。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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