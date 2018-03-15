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即市新聞

15/03/2018 17:05

《權證紅盤－朱紅》窩輪市場資金積極部署騰訊（７００）業績公布

　　《權證紅盤》美國總統特朗普解除國務卿蒂勒森的職務後，道指受消息影響，連跌三日。本
港股市並沒有跟隨外圍跌勢，騰訊（００７００）、平保（０２３１８）等下周公布業績的焦點
股，近日尾市走勢偏強，使恆指跌幅收窄。本月多項政經消息要留意：政協會議今天（１５日）
閉幕外，人大會議將於下周二（２０日）閉幕；美國聯儲局下周二及周三（２０日至２１日）開
會議息；騰訊平保分別在下周三及下周二公布業績。從恆指牛熊證街貨分布圖來看，現在恆指牛
證的重貨區集中在３０５００至３０８００點，共有相當於大約１８００張對沖期指合約；而恆
指熊證的重貨區的街貨，在３１８００至３２１００點，約１７００張對沖期指合約。

＊流出流入窩輪市場一周各２億元＊
　
　　過去一周的共有２億元流入窩輪市場，同時有２億元流出。流入的資金中，排行第一位是恆
指認沽證，有５６００萬元流入；第二大是騰訊認沽證有３０００萬元；第三大是中興通訊
（００７６３）認購證，有１８００萬元。
　　至於上周資金流走方面，最多資金從兗州煤業（０１１７１）的認購證流出，大約有
６７００萬元；第二大是騰訊認購證，有５１００萬元；第三大是友邦（０１２９９）認購證，
有２６００萬元。

＊大行預期騰訊第四季度業績理想＊
　
　　騰訊將於下周三公布業績，近兩日窩輪市場資金開始積極部署業績，有大行預期騰訊第四季
度業績理想。投資者如果看好騰訊，可留意騰訊認購證（２３４５１），行使價５３８﹒２元，
今年７月到期，實際槓桿約８倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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