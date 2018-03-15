《權證紅盤－朱紅》窩輪市場資金積極部署騰訊（７００）業績公布

《權證紅盤》美國總統特朗普解除國務卿蒂勒森的職務後，道指受消息影響，連跌三日。本

港股市並沒有跟隨外圍跌勢，騰訊（００７００）、平保（０２３１８）等下周公布業績的焦點

股，近日尾市走勢偏強，使恆指跌幅收窄。本月多項政經消息要留意：政協會議今天（１５日）

閉幕外，人大會議將於下周二（２０日）閉幕；美國聯儲局下周二及周三（２０日至２１日）開

會議息；騰訊平保分別在下周三及下周二公布業績。從恆指牛熊證街貨分布圖來看，現在恆指牛

證的重貨區集中在３０５００至３０８００點，共有相當於大約１８００張對沖期指合約；而恆

指熊證的重貨區的街貨，在３１８００至３２１００點，約１７００張對沖期指合約。



＊流出流入窩輪市場一周各２億元＊



過去一周的共有２億元流入窩輪市場，同時有２億元流出。流入的資金中，排行第一位是恆

指認沽證，有５６００萬元流入；第二大是騰訊認沽證有３０００萬元；第三大是中興通訊

（００７６３）認購證，有１８００萬元。

至於上周資金流走方面，最多資金從兗州煤業（０１１７１）的認購證流出，大約有

６７００萬元；第二大是騰訊認購證，有５１００萬元；第三大是友邦（０１２９９）認購證，

有２６００萬元。



＊大行預期騰訊第四季度業績理想＊



騰訊將於下周三公布業績，近兩日窩輪市場資金開始積極部署業績，有大行預期騰訊第四季

度業績理想。投資者如果看好騰訊，可留意騰訊認購證（２３４５１），行使價５３８﹒２元，

今年７月到期，實際槓桿約８倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

